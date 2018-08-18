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屏幕散发蓝光会导致失明 新研究发现缓解措施

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-18 12:03

屏幕散发蓝光会导致失明 新研究发现缓解措施,失明 细胞 视网膜 黄斑 变性

科技传媒网讯 网易科技新闻8月10日消息，据Futurism报道，人类的眼睛所能感受到的各种颜色的光是截然不同的。其中蓝光波长较短，能量也比其他颜色大，随着时间的推移会损害我们的眼睛。蓝光会导致黄斑变性，这是失明的主要原因。

屏幕散发蓝光会导致失明 新研究发现缓解措施


现在，美国托莱多大学的研究人员经过研究，终于找到蓝光如何导致这种损害的的原因，这意味着我们即将找到预防这种损害的方法。他们在《科学报告》（Scientific Reports）杂志上发表了自己的研究。

阳光包含了光谱的所有颜色，从蓝色到红色，它是我们蓝光照射的主要来源。然而，数字设备（如电脑、电视和智能手机）也会发出蓝光，我们花了大量的时间近距离直视这些屏幕。我们也倾向于在晚上使用这些设备，尽管这时蓝光是最具破坏性的。

黄斑变性实质上就是视网膜感光细胞死亡。在他们的研究中，托莱多大学研究人员决定瞄准视网膜分子，感光细胞需要这些分子来感知光线并向大脑发送信号。研究人员阿吉特・卡鲁那拉斯尼（Ajith Karunarathne）表示：“如果你想要观看，需要持续的视网膜分子供应。没有视网膜，感光细胞就毫无作用。”

在实验室里，研究人员将视网膜和身体的各种细胞结合起来，包括感光细胞、神经元和心脏细胞。当他们在视网膜上发出蓝光时，就会产生杀死细胞的有毒化学分子。蓝光或视网膜都不会单独损伤细胞。

不过，这项研究获得的并非全是坏消息。研究人员还发现，从维生素E中提取的alpha tocopherol可以防止这种细胞死亡。他们希望这项研究能带来一种治疗方法，比如眼药水，可以减缓黄斑变性。

卡鲁那拉斯尼说:“在美国，每年都有200多万例与年龄相关的黄斑变性新病例。通过对失明机理的更多了解，我们希望找到一种方法来拦截由视网膜和蓝光联合引起的毒性反应，并找到能保护在高科技世界中长大的孩子的视力方法。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217132-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:细胞视网膜失明黄斑变性

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