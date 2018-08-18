若十年前投资亚马逊，现在市值增长将超过23倍

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月12日消息，亚马逊的股票在周四上升了0.6个百分点，达到了史上最高记录。虽然这家电子商务巨头仍然有很长的路要走，但是它已经越来越接近于与苹果一样达到1万亿美元的市场价值。7月份亚马逊的市场价值已经超过了9千亿美元。

那对于投资者来说是一个好消息，特别是对于那些亚马逊上市初期就购买亚马逊股票的人来说。如果你在2008年8月初投资了1000美元，到2018年8月9日你的股票价值将超过23581.20美元，升值超过23倍。

虽然亚马逊的股票表现良好，任何个人的股票可能表现良好也可能表现不佳，而且过去的收益并不能代表未来的结果。这也或许是为何伯克希尔-哈撒韦公司（美国保险公司）CEO Warren Buffett在有机会投资亚马逊的时候却没有进行投资的原因。

在伯克希尔-哈撒韦公司2017年5月份的年会上，这位白手起家的亿万富翁称，他最初并未意识到科技股的价值。他声称：“我太笨了所有并未意识到。我过去并不认为贝索斯能够成功达到这种规模。”Buffett援引了亚马逊的成功案例，他声称自己低估了亚马逊的执行力，并且把贝索斯称为他们这一代最优秀的商人。

亚马逊的创建者兼CEO杰夫-贝佐斯在年度股东信中称，亚马逊的服务费最初为99美元一年，2018年5月已经增加到119美元亿年，现在全世界的客户数量已经达到了1亿。而贝佐斯的净资产已经超过了1300亿美元。

如果你正打算对亚马逊进行新一轮的投资或者考虑将部分资金投入到股票市场，巴菲特、马克-库班和托尼-罗宾斯等经验丰富的投资者建议你要慎重投资。他们建议从指数基金开始，指数基金拥有每一只股票的指数，能够为你提供较低的换手率、附加费用和税费，而且会随着市场波动剔除挑选个人股票的风险。（过客）

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