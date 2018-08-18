帕克探测器二次发射成功，开启七年太阳探测之旅

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月12日消息，美国宇航局（NASA）的帕克太阳探测器已经从美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地发射升空，开始了为期7年的太阳外层大气探索之旅。

这颗轿车大小的探测器在英国时间上午8:31分（北京时间下午15:31分）搭乘美国宇航局的三角洲四号运载火箭发射升空。这颗造价15亿美元（17亿英镑）将成为人类史上移动速度最快的人造物体，它将以43万英里每小时（约69万公里每小时）的速度在太阳周围运行。

美国宇航局称这次“接触太阳”的任务将为科学家们提供关于我们太阳系以及太阳系以外宇宙的重要新信息。今天上午有数千人聚集在卡纳维拉尔角空军基地现场观看帕克太阳探测器的发射过程。此次发射最初预定于周六早晨，但是在最后一分钟由于技术故障而暂停发射。

美国宇航局这一历史性的任务将从383万英里（616万公里）的距离对太阳异常炎热的外层大气层进行研究，也就是我们所谓的日冕层。来自英国的项目科学家Nicky Fox博士称：“帕克太阳探测器与太阳的距离将比之前任何探测器都近7倍以上。”

他声称：“事实上我们与太阳表面的距离将不足400万英里（643万公里）。我知道这听起来好像不怎么近，但是如果太阳和地球的距离是1米的话，这意味着帕克探测器与太阳的距离只有4厘米。从1958年这个任务就已经开始，但是直到现在，技术的进步才让我们最终实现了这个梦想。”

帕克太阳探测器预计将围绕太阳完成24次轨道运行，它将借助金星来调整它的轨道。美国宇航局项目负责人Andy Driesman称：“整个任务过程我们将7次飞越金星，随着每一次飞越我们都将越来越接近太阳。”帕克探测器的名字是为了纪念美国天体物理学家尤金-帕克，他在1958年建立了一个超音速太阳风的创新理论。（过客）

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