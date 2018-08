有人想在撒哈拉建风力发电厂,为区块链中心供能

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息,据路透社报道,区块链公司Soluna计划在西撒哈拉地区(摩洛哥管辖区域)的达赫拉建造一座900兆瓦的风力发电厂,来为自己的区块链中心提供电能。

Soluna公司CEO John Belizaire对路透社记者称,这座风力发电厂将于2019年开建,预计将在5年内完工,而且有可能将风力发电厂与摩洛哥的国家电网相连。路透社报道称,这座风力发电厂完工需要花费14亿美元到25亿美元。

这座风力发电厂的占地面积为3.7万英亩(约149平方公里),它将建造在风力最强烈的地方,这对于风力发电厂来说是完美的气候条件,足以为一个巨大的区块链计算中心提供足够的电能。

Belizaire对路透社称,Soluna不会在摩洛哥进行加密数字货币的交易,因为当地政府已经对于加密数字货币的使用发出了警告,但是公司将通过为国外公司提供运算服务来获取外币,从而支撑区块链网络的运行。

此时此刻,还有谁没有进行加密货币的采矿?即使是谷歌公司的合创者Sergey Brin在7月初的时候曾宣称,他正在进行以太币采矿。有报道称,Soluna的幕后支持者是一家美国私人股本公司——Brookstone Partners,而且有可能在未来寻找大型投资机构。截至发稿,Soluna公司和摩洛哥大使馆尚未对记者提问做出答复。(过客)

