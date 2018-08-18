　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

有人想在撒哈拉建风力发电厂，为区块链中心供能

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-18 17:01

有人想在撒哈拉建风力发电厂，为区块链中心供能,区块链 电能 采矿 发电厂 风力

（原标题：Soluna to build wind farm in the Sahara to power its blockchain facility）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息，据路透社报道，区块链公司Soluna计划在西撒哈拉地区（摩洛哥管辖区域）的达赫拉建造一座900兆瓦的风力发电厂，来为自己的区块链中心提供电能

有人想在撒哈拉建风力发电厂，为区块链中心供能

Soluna公司CEO John Belizaire对路透社记者称，这座风力发电厂将于2019年开建，预计将在5年内完工，而且有可能将风力发电厂与摩洛哥的国家电网相连。路透社报道称，这座风力发电厂完工需要花费14亿美元到25亿美元。

这座风力发电厂的占地面积为3.7万英亩（约149平方公里），它将建造在风力最强烈的地方，这对于风力发电厂来说是完美的气候条件，足以为一个巨大的区块链计算中心提供足够的电能。

Belizaire对路透社称，Soluna不会在摩洛哥进行加密数字货币的交易，因为当地政府已经对于加密数字货币的使用发出了警告，但是公司将通过为国外公司提供运算服务来获取外币，从而支撑区块链网络的运行。

此时此刻，还有谁没有进行加密货币的采矿？即使是谷歌公司的合创者Sergey Brin在7月初的时候曾宣称，他正在进行以太币采矿。有报道称，Soluna的幕后支持者是一家美国私人股本公司――Brookstone Partners，而且有可能在未来寻找大型投资机构。截至发稿，Soluna公司和摩洛哥大使馆尚未对记者提问做出答复。（过客）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217136-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:区块链电能发电厂采矿风力

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

FB秘密推进区块链项目?负责人离开Coinbase董事会

FB秘密推进区块链项目?负责人离开Coinbase董事会,区块链 脸书 区块链技术 coinbase 代币

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS