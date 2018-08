今年新手机尴尬:5G将至,消费者该不该现在买

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息,据国外媒体报道,三星上周发布了Galaxy Note 9智能手机,这也给消费者带来了一个难题:到底是现在花上1000美元将手中的旧手机更换成Galaxy Note 9,还是说等到明年5G革命到来后再对手机进行更新换代?

公平地说,每个消费者都可以问自己这个问题。但对于Note手机的忠实用户来说,似乎这是一个两难的困境,他们往往特别注重最新和最伟大的产品。用三星自己的说法,消费者会“在技术方面寻找最好的产品”,三星美国业务产品营销总监苏珊娜·德·席尔瓦(Suzanne De Silva)如是指出。

但是,如果智能手机行业明年即将大规模升级呢?人们期待已久的嵌入式指纹传感器将出现在Galaxy S10上,也可能出现在Note 10上。我们也可能看到三星的可折叠手机问世。

不过,最重要的进展或许是明年出品的手机将支持5G网络。新一代移动网络将以更快的传输速度和更短的响应时间为我们带来移动革命,而运营商们目前也在不遗余力地宣传其发展潜力。

对于大多消费者而言,他们不会每年都更换手机。因此,任何一个决定购买Note 9的消费者都清楚,他们或许错过即将到来的5G革命。

创意策略分析师卡罗琳娜·米拉内西(Carolina Milanesi)表示:“(消费者)他们绝对具有超级的科技意识。”

更糟糕的是,购买Note 9的用户所获得的升级为数不多。这款手机的亮点包括一个容量增加21%的电池和一个能够识别和优化不同场景的摄像头。事实上,Note 9许多的核心部件都可以在三星Galaxy S9或Galaxy S9 Plus等售手机中找到。

对于最忠实的Note粉丝来说,三星并不认为这是一个问题。

三星高级营销总监德鲁·布莱克哈德(Drew Blackard)在周四发布会期间表示:“在Note用户中,很多用户每年都在升级。”他指出,该公司去年推出了一项以旧换新计划,以方便用户每年进行升级。

5G技术的炒作

精通技术的消费者以及大多数Note用户肯定都听说过5G。到2019年许多5G网络上线时,运营商会让5G概念成为爆款。

今年晚些时候,美国电话电报公司(AT&T)将在三个城市推出5G网络,而明年可能会在更多城市上线5G服务。Verizon今年也将在4个城市推出5G网络,但只是作为光纤的替代品,预计明年初将推出移动服务。

T-Mobile计划在2019年进军30个城市,包括纽约和洛杉矶等大市场,预计将在接下来的一年中把5G服务覆盖全国。Sprint计划明年进军六个城市,不过如果T-Mobile和Sprint达成合并协议,计划可能会有所改变。

Verizon负责设备和产品营销副总裁布莱恩·希金斯(Brian Higgins)表示,5G调网络的速度可以达到每秒5gb。而根据测试公司OpenSignal今年7月发布的一份报告,Verizon目前的网速略高于每秒20mb。

高通总裁阿蒙(Cristiano Amon)称,第一批5G手机将于明年第二季度上市。

“从用户的角度来看,即使你处在网络的边缘,在非常糟糕的信号条件下,下载电影和上传高清照片都将是无缝连接,”阿蒙在三星活动期间说。

换句话说,你不会想错过5G服务。

现在升级手机

尽管如此,但Note 9依旧能够为用户带来即时满足。

IHS分析师Wayne Lam表示:“在2019年设计变更以及可折叠显示屏等新技术出现之前,Note 9主要是为了保持Note客户群的满意度。”

此外,目前还不清楚在短期内5G网络的发展状况。例如5G网络不会无处不在,而且到2019年不见得你一定能够用上5G服务。

Verizon的这种乐观估计只有在你真正进入5G网络覆盖范围时才会起作用,考虑到运营商推出5G的时间各有不同,并非每个人都可以享受到5G服务。

尽管Galaxy Note 9不支持5G网络,但它将配备与Galaxy S9相同的先进调制解调器,这意味着它会针对运营商LTE网络进行优化。

布莱克哈德表示:“有些人会受到尖端技术的驱使,而另一些人则会等着看这项技术能否得到证实。对于后者来说,他们可以尽情享受Note 9。”(晗冰)

