3颗卫星覆盖全球,这家美创企想打造太空互联网

(原标题:Graduates of SpaceX, NASA and Stanford are building an internet in space)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息,一批从SpaceX、NASA和斯坦福大学毕业的青年人创办了新公司,准备在太空里建造互联网服务。这家总部位于加州的公司名为Audacy,其使命是首次在太空提供商业数据中继系统,并称网络将在2020年前全面投入运营。本月初美国联邦通信委员会(FCC)授予了该公司入网许可证。

这种太空网络将利用旧金山和新加坡的2个地面站与卫星通信,2019年他们将发射3颗互联的地球中轨道卫星(MEO)。MEO离地球比较远,目前一般用于GPS服务。当前多数商业卫星位于近地轨道(LEO),与地面的接收塔直接连接,一次只能为一个客户传输信息。Audacy公司CEO拉尔夫·艾维格(Ralph Ewig)周三表示,当前的商业设置依靠“视线”,每次联系的时间窗口为10-15分钟。

艾维格称,他的计划是连接比较远的MEO卫星,可以始终与地球联系并进行数据传输。他表示:“Audacy将在高轨道部署卫星,起到的作用非常类似在山顶建造基站。我们能联系地面上所有的客户,他们只需与卫星通信,而卫星负责收集所有流量并只要发送至地球的2个地点。”





争夺频段

未来5年预计有超过2万颗卫星投入运营,艾维格称争夺向地球传输数据的无线电频段的“战斗激烈”。他表示:“在太空每颗卫星基本上都安排了自己的线路,剩下的频段数量有限。我们的想法是在太空打造允许多人同时使用并且高效的网络。”项目开发费用预计为3亿美元,投资将来自股权融资、项目融资和客户预存款。

艾维格称,服务的需求主要来自运营地球观测卫星的公司,“如果你有移动类信息访问权,你可提供紧急应用如航运安全、天气预报、冰山移动或灾难预警的信息。”他表示,其他用户还包括想与运载火箭保持联系的航天公司。他还称,数据传输服务可让人们在家实时观看宇航员的活动。艾维格表示:“我们是作为商业企业做此事,赚钱很重要,因为这是吸引投资的地方。但真正促使我这么做的还是为了使太空更贴近每个人,而不是每次只有很少一些人去太空。”

在2019年发射3颗主卫星前,Audacy公司将先发射2颗试验卫星。第一颗Audacy Zero卫星将于几周后由Space X发射升空,用于测试无线电频段和地面站通信。第二颗卫星Audacy Lynq将安装在国际空间站,让商业公司在太空测试以最高100Mbps速度发送和接收数据。(木秀林)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217139-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm