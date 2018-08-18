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3颗卫星覆盖全球，这家美创企想打造太空互联网

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-18 19:02

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（原标题：Graduates of SpaceX, NASA and Stanford are building an internet in space）

3颗卫星覆盖全球，这家美创企想打造太空互联网


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息，一批从SpaceX、NASA和斯坦福大学毕业的青年人创办了新公司，准备在太空里建造互联网服务。这家总部位于加州的公司名为Audacy，其使命是首次在太空提供商业数据中继系统，并称网络将在2020年前全面投入运营。本月初美国联邦通信委员会（FCC）授予了该公司入网许可证。

这种太空网络将利用旧金山和新加坡的2个地面站与卫星通信，2019年他们将发射3颗互联的地球中轨道卫星（MEO）。MEO离地球比较远，目前一般用于GPS服务。当前多数商业卫星位于近地轨道（LEO），与地面的接收塔直接连接，一次只能为一个客户传输信息。Audacy公司CEO拉尔夫・艾维格（Ralph Ewig）周三表示，当前的商业设置依靠“视线”，每次联系的时间窗口为10-15分钟。

艾维格称，他的计划是连接比较远的MEO卫星，可以始终与地球联系并进行数据传输。他表示：“Audacy将在高轨道部署卫星，起到的作用非常类似在山顶建造基站。我们能联系地面上所有的客户，他们只需与卫星通信，而卫星负责收集所有流量并只要发送至地球的2个地点。”

How Audacy's "space internet" will work.


争夺频段

未来5年预计有超过2万颗卫星投入运营，艾维格称争夺向地球传输数据的无线电频段的“战斗激烈”。他表示：“在太空每颗卫星基本上都安排了自己的线路，剩下的频段数量有限。我们的想法是在太空打造允许多人同时使用并且高效的网络。”项目开发费用预计为3亿美元，投资将来自股权融资、项目融资和客户预存款。

艾维格称，服务的需求主要来自运营地球观测卫星的公司，“如果你有移动类信息访问权，你可提供紧急应用如航运安全、天气预报、冰山移动或灾难预警的信息。”他表示，其他用户还包括想与运载火箭保持联系的航天公司。他还称，数据传输服务可让人们在家实时观看宇航员的活动。艾维格表示：“我们是作为商业企业做此事，赚钱很重要，因为这是吸引投资的地方。但真正促使我这么做的还是为了使太空更贴近每个人，而不是每次只有很少一些人去太空。”

在2019年发射3颗主卫星前，Audacy公司将先发射2颗试验卫星。第一颗Audacy Zero卫星将于几周后由Space X发射升空，用于测试无线电频段和地面站通信。第二颗卫星Audacy Lynq将安装在国际空间站，让商业公司在太空测试以最高100Mbps速度发送和接收数据。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217139-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:卫星互联网地球太空频段

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