交易挖矿的中场战事：拯救币价

文／温泉

数字货币交易平台Digifinex决定改变策略。

“我们决定不再增加被挖出的平台币的数量了。”Digifinex副总裁朱文娟告诉网易科技。今年4月16日，Digifinex开启交易挖矿时，设计平台币DFT可流通总量为21亿枚，但是8月1日起，Digifinex要把数量稳定在已经被挖出的1.75亿枚。

这在当下愈演愈烈的交易挖矿浪潮中并不多见，更何况Digifinex今天的地位有很大一部分要归功于交易挖矿。从今年4月16日宣布开启交易挖矿开始，Digifinex在不到四个月的时间里从全球排名第50位跃升到第11位，交易额翻了8―9倍，团队人数从3月份开始也翻了两倍。

“如果继续增发，平台币的价格将下滑，有可能造成用户抛币离场，这是我们不愿意看到的。我们不想赚一把就走，而是希望回归价值，同用户一起成长，把公司做上市。”朱文娟向网易科技解释，“市场情况和我们预计的有了新的变化，如果持续增发平台币，被挖出的平台币的数量将超过平台的业务增长速度，从而无法保持币价的稳定。我们始终认为平台币应该依附于平台，而不是平台依附于平台币。然而在这一浮躁的市场上太多的人和太多的平台本末倒置了。”

不过，为了和大部分的创世挖矿区别开来，并且不因停止挖矿而损失太多用户，Digifinex开启了最后一轮“绝世挖矿”，其实就是拿出一部分已被挖出的平台币启动一轮市场推广，让交易挖矿“软着陆”。同时推出回购销毁，保证长期投资者利益，让平台币回归平台价值。

对交易挖矿喊停的，不止Digifinex一家。据网易科技了解，Bit-Z、BigOne、Xstar等平台，都在开启交易挖矿之后，喊停并调整了策略。

从2017年11月开始，由DragonEx首创的“交易挖矿”引发了数字货币交易所的“挖矿”浪潮。这一波浪潮由Fcoin发挥到极致，之后几乎成为新涌现的数字货币交易所的“标配”。据网易科技根据公开信息统计，从DragonEx开始至今，有80多家交易所都尝试了交易挖矿，这几乎占到目前有数据监测的全球交易所数量的1/4―1/3。

不过，目睹过“交易挖矿”所带来的绚烂烟花的交易所们正在迎来阵痛时刻。

批量造富

必须承认，起码在现阶段，“交易挖矿”这种创造性的获客方式确实起到了“奇效”。对用户来说，交易不光不用付出手续费，还能挣钱，甚至挣好几倍。对平台来说，会拿出一半左右的收入分给用户。数字货币交易所的行业格局被改变了许多。

尽管OKex、币安、火币三家的头部地位没有被撼动，但是他们之后的排名早已改朝换代。

这其中最成功的传统交易所有两家――Bit-Z和Digifinex。Bit-Z是从6月份的排名20位左右上升到了目前的11―12位，Digifinex是从4月份的排名50位左右上升到了目前的11到13位。这两家每天的交易额都超过了10亿人民币。成立于2017年11月，创造了交易挖矿玩法的DragonEx也在短短时间里冲到了全球第45位。

这是在传统交易所当中的排名，在传统交易所之外的排名更让人有“威胁感”。根据非小号的数据，挖矿交易所当中，已经有16家日交易额过亿，其中5家日交易额过10亿。日交易额过亿相当于传统交易所全球排名前50左右的体量，日交易额过10亿相当于传统交易所全球排名前10左右的体量。挖矿交易所当中目前的第一名Bitforex的24小时成交额，是高于传统交易所排名第一的BitMEX的。这就是说，如果算上挖矿交易所，全球前10的座次要重排。

这种迅速的造富，应当在行业当中早就被感受到了。于是行业内一边嘴上骂着交易挖矿，一边身体很诚实――从全行业来看，据网易科技统计，从DragonEx开始，全球有80多家交易所都已经开展或正准备开展交易挖矿。全球排名前15位的交易所，除了不面向中国用户开展业务的平台之外，绝大部分都开展了交易挖矿，即使自己不搞交易挖矿也投资了新的交易挖矿平台。这里面只有两家交易所例外：排名第4的火币和排名第8的LBank。（我们后文再探究他们为什么没跟进）

交易挖矿也影响着行业内资金的流动。据媒体报道，从6月5日到6月27日，TOP10数字货币交易所交易量22天凭空增加了100亿交易量，达到了523亿 。与此同时，不含交易挖矿的TOP 10数字货币交易所交易量从426亿下跌到245亿，被挤走了将近170亿交易量。

这也影响着整个行业的心态和动作。这其中，有一个交易所的变化特别有意思，可以在一定程度上反映这个问题。这家交易所是全球排名第11位的Bibox。

Bibox于2018年3月19日00：00正式启动BIX鼓励金方案。当时宣布平台将拿出每周净利润的20%，分发给持有平台币BIX的用户。此后，交易挖矿愈演愈烈，到了6月份，Bibox将鼓励金比例提高为45%的交易手续费。不仅如此，用户最高可获得67.5%的交易手续费作为鼓励金。

币价危局

不过，交易挖矿的问题就在于，它所带来的交易量的暴增持续时间不会太长。

在最近几个月当中，交易量全球前10的排名走马灯似的换。最典型的例子是Fcoin。一个月前，Fcoin的24小时成交额达到过300多亿元人民币，排在全球第一位，8月5日已经下降至8亿多元人民币，全球排名仅在20―30名之间。不过在发稿前的8月12日，根据非小号数据，Fcoin的24小时成交额又升至17.82亿，这个数字当天在全球可以排到第10位。

币价最终会跌，交易量最终会回落的道理很简单，正如Digifinex副总裁朱文娟解释过的：交易所的平台币每天都在大量增加，但是现实中，平台自身业务的增长没有平台币的增长快。平台币之所以有价值，就是因为可以分享平台的收入。平台收入增长没有平台币快，必然会使得币价的实际支撑价值下降。即使币价一时能够维持在高位，也终究维持不住。币价一旦下跌，用户就会抛币离场。

这是从宏观上分析，币价必然会下跌的根本原因。从实际情况来看，尝试交易挖矿的交易所的平台币价格也都经历过一个先暴涨再暴跌的“过山车”的过程。

下面我们分这两种情况来具体分析下为什么币价会经历一个“过山车”曲线后下跌。

交易挖矿的规则尽管各个交易所都不同，但是大致来说分为两类，一类是设置每天可以被挖出的平台币的总数量，也就是所谓的“硬顶”，典型的就是创造交易挖矿模式的DragonEx；一类是不设这个限制，典型的就是Fcoin。

先说设硬顶的模式――每天平台释放的平台币数量是一定的，用户根据每天在平台的交易手续费占平台当天交易手续费的比例来分这些币。

挖矿开始之后，挖矿的人越多、付出的手续费越多，获得平台币的成本越高。这是因为，每天平台收入的手续费越多，平摊到每个币上的成本就越高。

这就造成挖矿开始之后，一般来说，头几天挖矿的人成本较低，因为挖矿的人相对较少。因为一个平台开展交易挖矿，刚开始知道的人总是少数，随着时间的推移，知道这件事的人才会越来越多。不过，这种情况随着挖矿平台越来越多，也会发生变化。可能出现一个平台挖矿开始的时候，大家认为挖矿人少，结果扎堆挖矿，成本较高，后几天挖的人反而较少。

交易开始之后（一般设硬顶的平台都会设定一定的挖矿期，挖矿几天之后才会开启平台币的交易），有三类人会买平台币：

第一类，不会挖矿的，因为挖矿需要刷单，手动刷单的话，如何卖单和买单需要学习，用软件刷单的话，需要购买软件和学习使用软件，这都是挖矿的门槛；

第二类，挖矿成本高的，在挖矿的阶段，成本比较高的人会买一部分刚开始挂出的成本低的平台币，从而降低手里平台币的平均成本，降低后期卖不出去的风险；

第三类，平台上的其他用户。在熊市中，优质项目很少，很多项目都是空气币，平台币一般都是交易所发行的，交易所一般都有实在的收入，持币还可以分红，因此是比较好的可供购买的币种。

在交易开始的初期，由于有这些需求的存在，平台币价格会逐渐走高。这时的平台币也是比较好的投资品种，一来币价会涨，二来还有分红，双重的红利吸引力还是很大的。

这样会带来两个效应：越来越多的人来买币，越来越多的人来挖矿。越来越多的人买币，会使得币价越来越高，平台手续费收入越来越高；币价高，会使得挖矿特别值得，因为挖矿成本比币价低，挖出来卖掉就能赚钱，这会吸引越来越多的人挖矿，从而使得挖矿成本越来越高。

临界点是“挖矿成本=币价”的时候。这时就会有人抛币保本，当被卖的币的数量多于被买的币的数量时，币价就会下跌。之后为了保本，很多投资者就会恐慌性抛币，导致币价大幅跳水。

在整个币价上升和下跌的过程中，刚开始挖矿拿到平台币的交易者会伺机抛币离场。赚钱还是赔钱，要看交易者对整个平台交易价格和走势的判断。

再说不设硬顶的情况――平台每天释放的币的数量没有限制，初始挖矿时，平台会设定平台币的价格，当天挖出来的币当天就可以卖掉。之后，平台币的价格就是市场价格。这种情况和设硬顶的情况会有些类似，不同的是由于没有硬顶，在挖矿开始后，挖到的平台币越多，收益越多。由于没有硬顶，平台币的释放速度也会更快，它的波动会更剧烈。

之所以出现这种模式，币渡交易所超市创始人贺宁告诉网易科技，这是由于当时交易所的“白热化”竞争导致的。“DragonEx创立的时候，交易所的竞争还没那么激烈，到了Fcoin上线那段时间，交易所已经太多了。当时我们看到有的团队，创始成员背景都很豪华，但是却拿不到融资。”贺宁记得。

这种模式吸引来的高交易量和高收益，迅速吸引了比交易挖矿开创者DragonEx更多的舆论关注。这个收益有多高，自媒体“所内情报站”的文章《Fcoin模式正在透支交易所的未来》对Fcoin的挖矿收益有过精确的计算。据该文计算，在Fcoin刷单，单日最高有可能获得10%―20%的收益率。――这是一个非常诱人的数字，几乎可以秒杀市面上所有理财产品。在不考虑复利的情况下，这个日收益率如果可以维持，年化收益率就可以达到三四十倍甚至七八十倍。。

可是问题就在于，这个模式能够吸引的资金数量也是有限的。当把币圈现有投资者的资金尽可能吸引到自己平台上之后，增长就会放缓。《Fcoin模式正在透支交易所的未来》一文引用一位交易平台高管的话来解释这个过程：“一旦新增资金小于矿工抛盘，币价就会无法支撑，继而导致币价下滑和矿工刷单量下滑，然后FT持有者的分红也会下滑，币价再进一步下滑，整个平台生态进入负反馈模式。”

以上讲的是平台币价格根据市场情况自然涨跌的过程，如果这个过程中还有人为干预，存在拉盘和砸盘的现象，币价的涨跌就会更加剧烈。

更为致命的问题是，前述的所有交易量，刷单是主要的部分。DragonEx和Xstar都向网易科技证实了这一点。

第一个开启交易挖矿的是DragonEx。DragonEx运营总监大鱼（圈内熟知的花名）告诉网易科技，交易挖矿在开始初期，刷单的交易量占比都会比较大，可能在70%―80%之间。

到了后来，这个比例就更大了。新版上线不久的数字货币量化交易平台Xstar从6月26日开始挖矿，不到一周就因数据库溢出而紧急停服，Xstar CEO田明告诉网易科技：“作为市场活动，我们也推出了挖矿，但很快就发现涌进来的都是毫无意义的对敲刷单（注：是指通过一个或多个账号，进行自己挂单和自己买单），这个比例高达90%以上，甚至说99%都不夸张。原来我们觉得Fcoin的交易量望尘莫及，但是我们试了之后发现要达到那个量并不难。但这不是我们想要的。”

刷单，不是正常真实的交易量，一般都是一个账户，自己挂单，自己买单，或者注册两个账号，有邀请关系，两个账号进行对敲，还能获得10%～20%不等的邀请返利。这两种都是自己和自己交易，纯粹是为了在平台上刷出巨额的手续费。这样的交易量不长久――刷单是为了获利，一旦平台币价下滑，刷单者就会抛币离场。

从大环境来看，6月中旬开始，交易挖矿就越来越不好做了。币渡交易所超市创始人贺宁观察到的现象是，由于开启挖矿的交易所太多，很多新开的交易所做交易挖矿能吸引的流量非常少了，有的都做不起来，没几个人去挖。

一位从龙网开始在多个平台挖矿的资深矿工告诉网易科技，他感觉交易挖矿应该是越来越难做了。他说：“因为很多矿工手里钱越来越少了。身边的朋友，感觉一半赚一半赔，赔的人越来越多。”

破产跑路潮

币价一旦进入下行通道，处理得如何，直接关乎平台的生死。

这方面早有失败的先例。

在过去半年多的交易挖矿热潮中，有两家交易所被公开报道出现问题：CATTLEEX、86BEX。

6月14日，CATTLEEX交易所发布公告称：由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求，纷纷砸盘提现，导致平台已无法正常经营，经核心团队决议，我们遗憾地宣告破产，不日将进行重组，用户的资产也将暂时锁定不能提现，同时暂停一切交易。届时将陆续开放提币服务。这个时间，距CATTLEEX上线仅一周。

6月20日，86BEX公告：由于平台上线以来一直亏损，以及投资人撤资，导致平台现无法继续经营。很遗憾的通知大家，我们将关闭提币通道。准备开启重组方案，后续会以崭新的面貌呈现给大家。之后还“温馨提示”――投资泡汤的也被太伤心难过，炒币有风险，投资需谨慎！感谢大家一直以来的信任和支持，后会有期！――这距86BEX正式上线也不到一周。

后来，科技媒体新闻采访了金丘区块链研究院院长洪蜀宁，洪蜀宁戳穿――86BEX交易所靠注册、充值送平台币的方式吸引投资者，并通过各种社交媒体广泛传播，不到一个月就突然宣布关闭提币通道，这显然是有预谋的跑路行为。其官网上查不到团队的任何信息，只有邮箱和QQ号，投资者根本无法投诉，只能自认倒霉。这样的手段与前两年的一些互联网理财欺诈案例极为相似，只是工具换成了数字货币。

如果币价的问题处理不好，币价下跌，投资者砸盘提现，交易所只有破产和跑路这两个结局。之所以会有破产和跑路的不同，一位资深业内人士告诉网易科技，破产需要清算资产，投资者在平台充的币需要返还，但跑路的话，钱就归平台了。而且平台币是由平台发行的，平台手里的币是比较多的，是交易平台的一个“大庄”，完全可以在币价处于高位的时候砸盘套现。

这样的事情不是第一次发生。ZG.TOP中国区顾问向忠胜是原众股网合伙人，众股网成立于2015年3月，是中国地区排名前5的多币种交易平台。向忠胜告诉网易科技，2014年、2015年左右，币圈曾经有过一阵“农场游戏”的热潮，和现在的交易挖矿非常相似。当时很多平台都开发了这种游戏，用平台币玩，30天就可以回本，50天币价就可以翻一倍，结果最后币价都跌得一塌糊涂，很多平台跑路。

这也是现在很多平台没有加入“交易挖矿”这波热潮的原因。

资金盘风险

破产和跑路之外，“交易挖矿”还一直被质疑是“资金盘”。

今年6月份，Fcoin的平台币FT市值达到500亿的时候，6月21日，币安创始人赵长鹏发微博抨击Fcoin，称持有分红的平台币是个看谁先抛得快的游戏。

那么“交易挖矿”到底是不是“资金盘”？据网易科技目前了解，“交易挖矿”的规则本身可以确定地说不是资金盘。可是问题在于，这套规则运行非常依赖交易平台自身的行为，有可能被玩成“资金盘”。

先说什么叫“资金盘”。“资金盘”最初不是个贬义词，意思是将个人手中闲散的资金利用起来，用于保值增值。但随着互联网的发展，资金盘逐渐演变成网络传销最为常见的形式之一，其本质就是庞氏骗局――利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报。据媒体报道，大多数资金盘项目出现在2013年之后，涉案金额大的甚至超过数百万人、涉及20多个省份。

为什么“交易挖矿”的规则本身不是资金盘？资金盘需要不断地有新投资者进入，一旦没有新投资者进入，整个体系就会崩盘。但交易挖矿的平台币发行有上限，并不是无限发行的。它的规则本身是类似于股权的――用初期的交易量决定谁持有平台币，以及每个人可以持有多少平台币，然后把平台手续费收入的一定比例按持有平台币的数量分给持币者。而且平台的手续费收入，是平台的实际业务收入，也就是说平台分给大家的钱是有来源的，平台为投资者提供了交易服务，手续费是平台获得的报酬。

为什么它可能被玩成资金盘？――这相当大程度上要看平台的心态，因为这直接决定平台的行为――抱着长远发展的目标，在平台币价格下跌时能挺住，想办法维持币价，增加平台本身的价值，挺过低谷，平台就能长期发展，兑现对持币者分红的承诺，无论多少；抱着短期赚快钱的目标，在平台币价格下跌时就未必能挺住，短期获利的方法是――平台先拉盘，吸引很多投资者进场，在币价处于高位时抛盘套现，然后反复在低位买入在高位抛盘，就可以反复“割韭菜”，或者干脆在高位砸盘套现离场。后一种情况下，交易挖矿就是资金盘，先进入者赚后进入者的钱，然后游戏就结束了。后面什么持币分红，都没有了，刚开始设定的游戏规则没有被执行，就是一纸空文。

不过这是从理论上分析，从实际情况来看，交易挖矿最后变成资金盘的机率不小。一位交易所行业资深从业者告诉网易科技，数字货币交易所行业目前的情况是，OK、币安、火币三家牢牢占据着头部地位，交易所是个流量生意，头部效应很明显，在熊市中这个格局很难发生变化。新成立的交易所，最后成活下来并且获得一定行业地位的机率不高，所以大部分挖矿交易所在挖矿结束后难以长期生存，它们一开始所承诺的手续费分红持续不了多长时间。这会导致交易挖矿在实际上变成资金盘。

这是从交易平台的行为来分析交易平台是不是一个资金盘。现实中，还有另外一种“资金盘”，指的是手中拥有大量资金、并且可以利用这些资金进行一致性行动的团体，他们利用手中的资金在交易市场上低买高卖，在高位套现离场，导致很多散户受损。

这一波“交易挖矿”浪潮中也有这样的资金盘入场，满币网就是个例子。在满币网的案例中，“台湾的挖矿集团”就是资金盘。

一位交易所高管告诉网易科技，现在有很多“资金盘”都在寻求和交易所合作割韭菜，想要长期经营的交易所不会和“资金盘”合作，因为资金盘在高位砸盘，对交易所用户伤害很大，这会导致交易所做不长。

但满币网是这样一个“反例”。在满币网的案例中，据媒体报道，满币网和庄家前期协议联合将Coni价格拉到5元左右。但是在币价涨到4元后，大户发现一直有人在砸盘。满币网称是矿工在砸盘。但项目刚上线，矿工没有这么大的量去砸盘。其次，矿工也没有理由这么急切地去砸盘。因为价格拉的越高，对矿工来说，出货的利润就越大。因此最有可能的就是满币网自己在砸盘。在这个案例中，满币网割了“资金盘”的韭菜，因此闹出了“内讧”。

在“配合默契”的“资金盘”和交易所合作的案例中，一般来说，是二者合作把币价抬至高位，然后抛币离场。

成功止跌

不过，币价不是不能救，有成功的先例。

众股网就是这样一个先例。众股网2015年3月成立，9月中旬上的“农场游戏”，这个游戏只持续了大约45天的样子，到了10月底就持续不下去了。11月份游戏结束，众股网被用户喷得很惨。

后来众股网赶上一波小行情，靠着这波行情把币价救回来了。向忠胜向网易科技回忆，2016年年初，数字货币交易平台元宝网上起了一波行情，众股网制造新闻吸引了一波用户到众股网交易，有新的资金进来，平台币的价格有所回升，用户的意见就没那么大了。现在回想起来，向忠胜直言这是当时“运气好”。

“交易挖矿”的创造者DragonEx也是这样一个先例。DragonEx的平台币DT的价格最高时冲到300多元，曾经一度跌到20元左右，可是在20元左右的价位稳住了，一直到现在都没有跌到更低。

DragonEx运营总监大鱼回忆，当时币价跌下来的时候，DragonEx上线了一款小游戏――喂”DT”生“MEE”，通过游戏向市场回购销毁了21000枚DT。当天龙币的涨幅达到90%，并在之后持续上扬。

在这一转折之后，DragonEx动作频频。在产品更新和运营上相当卖力，包括：首发优质项目、与项目方深度合作、产品升级、生态布局、向全球市场进军等，这些都在一定程度上稳住了用户的信心。

在这个过程中，DragonEx还踩了一次坑，但是DragonEx对整个事件的处理反而赢得了用户的信任。

2018年1月，平台上线了影视链（MDC），有大佬站台，社群基数大。DragonEx也希望这个项目能够为平台带来更多新的用户。但是上线之后，币价下跌严重，用户举报白皮书及官网中披露的团队信息不实。在与项目方求证后，项目方并未给出有力说法且不愿回购。DragonEx紧急暂停该币种的交易，对用户进行补偿方案――用户在平台买MDC亏了多少，平台补偿多少。这一事件中，DragonEx一共补偿用户1800万元。大鱼告诉网易科技，这次事件过后，很多用户觉得DragonEx靠谱，留下了一批忠实用户。

Xstar也在停掉了给“矿工”的额外返利之后发现，虽然矿工为了资金流转仍在抛售新获矿量，但XT的价格竟然自动止跌回升了。取消了几项额外奖励后，通过仅余的基本挖矿规则，“矿工”挖矿并不会获得超过交易手续费100%等额的XT。“只要矿量产出不超过交易手续费的100%，矿工就不会有价格盈余空间去砸盘。”田明称，“过去我们的矿工新福利加上邀请奖励，矿工每天收入超过成本的130%。因此我们可以很清晰地看到，前一日的矿量分发时，矿工为了资金流转，会很快砸盘抛售XT。即便他们把价格砸至28%后，每天仍有2%的毛利。但当这些额外的奖励取消后，矿工已经不愿意砸盘了，他们会按照市价挂单交易，因此XT的币价趋于稳定，社群情绪也随之趋于稳定”

难题与浪潮

短暂救市过后，要赢得长远的发展，交易所们依然需要面对大量的难题，那些走向成功所需要面对的所有问题。

币渡交易所超市创始人贺宁的日常工作就是和各种交易所和项目方打交道，他告诉网易科技，一个交易所的核心竞争力就是优质项目和交易深度。说白了，就是有没有足够多的优质项目，有没有足够多的人愿意在平台上交易。

那些在“交易挖矿”热潮中憋着劲的平台，都默默在这两方面努力。

“熊市不折腾。” ZG.TOP中国区顾问向忠胜向网易科技说出这句他经历过泡沫之后的反思和总结。

一个月前，在Fcoin掀起的交易挖矿热潮正如日中天的时候，他显示出少有的淡定，ZG.TOP坚决不做交易挖矿。

在币圈掀起“交易挖矿”热潮的时候，ZG.TOP在默默地孵化项目和应用、提供区块链技术服务，还帮别人搭建交易所，提升实力静待牛市到来。

持同样观点交易所不止ZG.TOP一家，全球排名第八的LBank也是其中之一。这波交易挖矿热潮中，全球排名前15的交易所中，面向中国区开展业务的只有两家交易所未染指，其中之一就是LBank。

“LBank现在和未来都不会采用这种方式。”LBank创始人兼COO何伟向网易科技表示，交易挖矿这种方式在短期内可以提升平台流量，但是从长期看其实是透支了平台利润。未来交易所的竞争主要集中在三个方面：上币机制、技术实力、生态运营，LBank将主要在这三个方面下功夫。

作为和“挖矿游戏”相伴相生的交易所，Xstar希望在激烈的红海大战中提升辨识度和竞争力。在游戏逐渐降温后调整了策略，主打“全球首家量化投资交易所”，为用户提供保本避险和理财产品、为机构提供投资策略和投顾服务、为项目提供做市服务和理财服务。

田明告诉网易科技，Xstar团队中有十年以上的资深金融从业者，最大管理资金规模逾千亿，他们将通过第三方专业金融机构在传统金融交易市场和数字货币交易市场进行高频量化交易，为投资者提供多种量化策略组合。“在熊市中，大家手里的币都在不停缩水，而我们提供的服务恰好可以有效地缓解这种焦虑。”田明相信，这虽然没有最初交易挖矿的利润那么大，但却足够稳健。

全球排名前15的交易所当中，OKex和币安的应对方法和其他交易所是有所不同的。OKEx于6月19日宣布，启动数字资产交易所开放共赢计划，首批扶持100家挖矿交易所。币安6月21日发布数字资产交易所联盟计划，首期将开放1000个名额。

这些被扶持的交易所，都需要锁定一定额度的OKex和币安的平台币方可加入，这其实是增加了平台币的用途。OKEx运营总监王辉兵向网易科技解释，OKex不会采用交易挖矿这种方式，因为OK的历史比较长，现在数字货币交易者几乎每个人都有一个OKex的账号，开展交易挖矿没有意义，因为“交易挖矿”总的来说还是面向币圈的存量市场。OKex推出开放共赢计划的核心，是面向更多的行业合作伙伴，拓展币圈之外的用户，把目光放在增量市场。

8月2日一早，数字货币交易所Digifinex的平台币DFT在前一天上涨5.84%的消息，在币圈被奔走相告。

不过Digifinex副总裁朱文娟非常清楚的表示，平台的真正价值不能定位在挖矿上，Digifinex必须更加侧重于提升平台的真正价值。

Digifinex下半年的目标是在产品体验、安全、上币机制、客户服务、海外市场拓展方面下功夫。

“这一波诞生的交易挖矿平台，降低了交易所的利润率，使许多平台短时间内增加了大量用户，缩短了平台的成长期。但是，大量交易所的白热化竞争也会带来市场洗牌。”朱文娟向网易科技表示。

她认为：“现在各国都在关注数字货币交易的规范性，即将到来的合规化将洗掉很多平台。未来，传统科技和金融领域的巨头也可能会进入这个行业，我们将面对更强的对手。如果以后还把目光盯在交易挖矿上，那就太窄了。”

不过，交易挖矿的风刮过之后，交易所行业竞争“超级节点”和“分布式交易所”的浪潮又来了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217141-1.html

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