FB秘密推进区块链项目?负责人离开Coinbase董事会

(原标题:Facebook seems to be pushing ahead with blockchain)

Facebook尚未宣布将它的区块链项目,但一些分析师认为,该公司将发行自有的加密货币或代币。

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息,据《洛杉矶时报》报道,Facebook高管马库斯(David Marcus)从知名加密货币交易平台Coinbase的董事会辞职,这可能标志着这家社交网络巨头正在推进自己的区块链业务。

周五,马库斯辞去Coinbase董事职务,原因是他在Facebook的一个新团队正在探索区块链的潜在用途。他在一份声明中表示,“我认为,我该辞去Coinbase董事会职务了。”区块链新闻网站CoinDesk早些时候报道了这一动向。

尽管Facebook尚未宣布它将如何利用区块链技术,但一些分析人士认为,该公司将追随其他公司的脚步,发行自有的加密货币或代币。数字资产研究机构Digital Asset Research技术研究主管卢卡斯·努齐(Lucas Nuzzi)表示,如果该社交网络确实要那么做,那么马库斯在Coinbase的董事会席位可能会被视为利益冲突,因为他可能会游说该交易平台发行Facebook的代币。

“社区里的很多人都知道Facebook正在扩大他们在该领域的努力。”努齐在一封电子邮件中写道,“在Kik和Telegram开启各自的代币化项目以后,Facebook加入这个潮流似乎只是时间问题。”

移动通讯公司Kik Interactive去年9月发行了自己的“kin”代币,筹资约1亿美元。运营加密通讯应用程序的Telegram Group也制定了“gram”代币发行计划,私下筹集了17亿美元。规模较小的社交网络Minds计划在周一发行100万个代币。

区块链是可记录交易信息的数字分类账。代币可以帮助增加企业的区块链技术的使用。在社交媒体和通讯领域,越来越多的网站希望通过向用户提供可交易的代币,来吸引他们发布动态和进行其它的互动,进而侵蚀Facebook的主导地位。为用户提供内容创建补偿的Steem表示,自2016年6月以来,公司已累计向用户分发了4000万美元。

马库斯在5月份宣布,他将辞去Facebook Messenger的负责人职务,专注于探索区块链的使用。几个月前,Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)说,他正在学习加密技术和加密货币。

在马库斯的领导下,Messenger的月度用户数量从3亿跃升至10亿多,该项服务增加了视频聊天、点对点支付和游戏等功能,且已向开发者开放。

“大卫·马库斯是对Coinbase董事会的一个绝佳补充,提供了富有价值的视角和指导。”Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在一份声明中表示,“他仍然是公司的亲密朋友,我们感谢他在我们开启为世界创建开放金融系统的旅程时为我们提供帮助。”(乐邦)

