特斯拉拟免费开放汽车安全软件 帮其他厂商抵抗黑客

(原标题:Tesla plans to open-source its vehicle security software for free to other automakers for safer self-driving future)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息,据Electrek报道,随着无人驾驶汽车和联网汽车的兴起,恶意攻击这些汽车的风险也在增加。伊隆·马斯克(Elon Musk)认为,特斯拉的汽车安全软件是最好的解决方案。他计划将其免费开放给其他汽车制造商,以帮助打造更安全的无人驾驶未来。

马斯克曾对黑客入侵特斯拉系统表示过担忧。他说,防止“无人驾驶汽车遭黑客攻击”是特斯拉的首要安全任务。在去年的全美州长协会大会上,马斯克对特斯拉的安全努力给出了许多有趣的见解,尤其是在他们的汽车实现完全自动化驾驶之后。他说:“我认为无人驾驶汽车最大的担忧之一是有人对所有无人驾驶汽车发动黑客攻击。”

接下来,马斯克举了个有趣的例子来说明人们可以通过这种途径做些什么:“原则上说,如果有人能侵入所有特斯拉无人驾驶汽车,他们可能会进行这样的恶作剧,比如他们可能会说‘送所有人去罗德岛州’,那将终结特斯拉,让罗德岛人愤怒不已。”

这位首席执行官表示,特斯拉为车辆的“多个子系统”开发了“专门加密”技术,如果你的无人驾驶汽车开始做些“古怪”的事情,那么特斯拉正在为司机们开发新的东西,让他们永远拥有“超越权限”。

在Defcon黑客大会之后,马斯克表示,特斯拉计划向其他汽车制造商免费开放其安全软件。他说:“对于所有人的安全驾驶未来来说,这是极其重要的。”

特斯拉与白帽黑客和安全研究人员的关系良好,他们定期报告漏洞,特斯拉已经能够通过空中软件更新快速修复这些漏洞。早在2016年,就曾有报道白帽黑客组织通过恶意的Wi-Fi热点远程侵入特斯拉Model S。据信,这是特斯拉汽车第一次遭到远程攻击。

黑客们在公布漏洞前会首先向特斯拉发出警告,这家汽车制造商很快就进行更新。一旦获得访问权限,黑客就可以上传自己的软件来控制车辆,但特斯拉推出了一项修复方案,通过代码签名添加加密密钥来更改车载软件。

特斯拉首席技术官斯特劳贝尔(JB Straubel)当时说:“固件更新的加密验证是我们长期以来始终想做的事情,目的是让我们的系统变得更加强大。这就是世界需要前进的方向。否则,一旦有人发现新的漏洞,门就会被打开。”

随着交通工具之间的连接越来越紧密,越来越多的系统依赖于电脑,这一点越来越明显。

众所周知,特斯拉早在2013年就开放了所有专利,将其技术开源,以加速电动交通的发展。目前尚不清楚这对特斯拉的影响有多大,因为我们不知道是否有汽车制造商最终使用了特斯拉的专利。

但是不管怎样,特斯拉此举肯定不会造成伤害,确保无人驾驶汽车安全无疑是很重要的。开源软件还可以鼓励安全研究人员通过寻找新的漏洞来帮助系统变得更加安全(小小)

