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黑客称可通过"合成点击"绕开macOS安全警报

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-18 23:02

黑客称可通过“合成点击“绕开macOS安全警报,macos 黑客 电脑 沃德尔 警报

（原标题：INVISIBLE MOUSE CLICKS LET HACKERS BURROW DEEP INTO MACOS）

黑客称可通过合成点击绕开macOS安全警报

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息，据国外媒体报道，在拉斯维加斯周日举行的防御黑客大会(DefCon hacker conference)上，美国国家安全局前雇员、知名Mac电脑黑客帕特里克・沃德尔(Patrick Wardle)对苹果macOS操作系统进行安全攻击，其通过所谓的“合成点击”(synthetic click)让恶意软件轻而易举地通过了系统安全警报。沃德尔认为，这种绕过macOS操作系统安全机制的方法或许能够窃取用户电脑中存在的联系人，甚至于进入操作系统内核，完全控制电脑。

据悉，操作系统常常通过让用户选择“允许”或“拒绝”程序访问敏感数据或功能，从而创建一个检查点，阻止恶意软件，同时让正常的应用程序通过。但沃德尔的方法能够帮助恶意软件渗透到计算机的安全层内。

作为Digita安全公司的一名安全研究员，沃德尔表示，“如果你有一种方法与系统发出的警报进行综合交互，你就拥有了一种可以绕开安全机制的强大方法。”

但是，沃德尔的合成点击方法绕过的弹窗提示对用户来说仍然可见，苹果macOS操作系统依旧会提示用户电脑上存在恶意软件。但沃德尔表示，恶意软件可以等待用户离开机器的时候再去触发并绕过弹窗提示。

沃德尔承认，他的“合成点击”攻击并不能直接侵入Mac操作系统内部或控制电脑。但在某些黑客手中，它们可能是一个危险的工具，让老练的攻击者从计算机中窃取更多数据或获得更深层控制。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217144-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:黑客电脑警报沃德尔macOS

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