易读|青桔替换小黄车？ofo否认：完全虚构,ofo 小黄车 滴滴 权利 虚构
科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息，针对媒体报道“滴滴还有意将投放市场的小黄车置换成自己的品牌青桔”的消息。ofo对此进行了否认。
同时该报道还指出，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，收购ofo的公司以滴滴为主。
ofo表示内容完全虚构 保留诉诸法律的权利。（廷廷）
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