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满门创业者，报道称马斯克家族出了9位企业家

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科技传媒网 互联网转载 2018-08-19 04:00

满门创业者，报道称马斯克家族出了9位企业家,马斯克 特斯拉 家族 musk

（原标题：Elon Musk comes from a family of entrepreneurs - here's who they are）

满门创业者，报道称马斯克家族出了9位企业家


从左到右：拉斯・里夫、埃隆・马斯克、金伯尔・马斯克、彼得・里夫

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息，据CNBC网站报道，美国亿万富翁埃隆・马斯克(Elon Musk)是特斯拉和SpaceX等先锋科技公司的首席执行官，但他并非是他的家族中唯一的传奇人物。事实上，马斯克家族中涌现了9位企业家，他们正在颠覆不同的行业。

无论是在科技、娱乐还是食物领域，马斯克们扬名立万已经有一百多年的历史了。

2017年，马斯克的母亲玛耶・马斯克（Maye Musk，结婚前姓名为Maye Haldeman）创造了历史，成为代言美国著名彩妆品牌CoverGirl最年长的女性。在与富有的工程师埃罗尔・马斯克(Errol Musk)离婚后，为了抚养孩子金伯尔・马斯克(Kimbal Musk)和托斯卡(Tosca Kimbal Musk)，她先后做过五份工作。

满门创业者，报道称马斯克家族出了9位企业家


玛耶・马斯克

2015年，玛耶在接受《名利场》采访，在谈到她的孩子们时她说：“在成长过程中，他们知道自己得努力。你越努力，你做得越好，你就越幸运。他们也知道必须对自己负责，因为他们必须帮助我。”

玛耶的三个孩子都事业有成。在与埃隆・马斯克合作创办Zip2和PayPal后，金伯尔・马斯克创立了著名餐饮连锁The Kitchen和非盈利组织Big Green。他还在特斯拉、SpaceX和Chipotle的董事会任职。

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金伯尔・马斯克

托斯卡・马斯克是一位导演兼制片人，她也是爱情影视流媒体服务网站Passionflix的联合创始人和CEO。

拉斯（Russ）、彼得（Peter）和林登・里夫(Lyndon Rive)是马斯克家族的表兄弟（他们的母亲与马斯克的母亲是孪生姐妹），他们也投身于科技行业。他们于1999年创立了软件公司Evergreen，并于2007年以1.2亿美元的价格将其出售给了戴尔公司。拉斯现在是艺术和技术制作公司SuperUber的联合创始人兼CEO。林登和彼得共同创立了光伏发电公司SolarCity，2016年特斯拉以26亿美元的价格收购了该公司――对于这笔交易当时人们有截然不同的看法。

虽然马斯克家族在商业上的成就最近已广为人知，但他们的创新精神要追溯到埃隆・马斯克的外曾祖母阿尔梅达・哈尔德曼-威尔逊博士(Dr. Almeda Haldeman-Wilson)，后者是加拿大首位脊椎按摩师。她的儿子约书亚・霍尔德曼(Joshua Haldeman)追随她的脚步，学习脊椎推拿疗法，是一位政治家和著名的探险家。霍尔德曼最知名的一次探险是驾驶飞机环绕非洲，1950年他将家迁往那里。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217147-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉家族Musk马斯克

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