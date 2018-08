满门创业者,报道称马斯克家族出了9位企业家

(原标题:Elon Musk comes from a family of entrepreneurs - here's who they are)

从左到右:拉斯·里夫、埃隆·马斯克、金伯尔·马斯克、彼得·里夫

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息,据CNBC网站报道,美国亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)是特斯拉和SpaceX等先锋科技公司的首席执行官,但他并非是他的家族中唯一的传奇人物。事实上,马斯克家族中涌现了9位企业家,他们正在颠覆不同的行业。

无论是在科技、娱乐还是食物领域,马斯克们扬名立万已经有一百多年的历史了。

2017年,马斯克的母亲玛耶·马斯克(Maye Musk,结婚前姓名为Maye Haldeman)创造了历史,成为代言美国著名彩妆品牌CoverGirl最年长的女性。在与富有的工程师埃罗尔·马斯克(Errol Musk)离婚后,为了抚养孩子金伯尔·马斯克(Kimbal Musk)和托斯卡(Tosca Kimbal Musk),她先后做过五份工作。

玛耶·马斯克

2015年,玛耶在接受《名利场》采访,在谈到她的孩子们时她说:“在成长过程中,他们知道自己得努力。你越努力,你做得越好,你就越幸运。他们也知道必须对自己负责,因为他们必须帮助我。”

玛耶的三个孩子都事业有成。在与埃隆·马斯克合作创办Zip2和PayPal后,金伯尔·马斯克创立了著名餐饮连锁The Kitchen和非盈利组织Big Green。他还在特斯拉、SpaceX和Chipotle的董事会任职。

金伯尔·马斯克

托斯卡·马斯克是一位导演兼制片人,她也是爱情影视流媒体服务网站Passionflix的联合创始人和CEO。

拉斯(Russ)、彼得(Peter)和林登·里夫(Lyndon Rive)是马斯克家族的表兄弟(他们的母亲与马斯克的母亲是孪生姐妹),他们也投身于科技行业。他们于1999年创立了软件公司Evergreen,并于2007年以1.2亿美元的价格将其出售给了戴尔公司。拉斯现在是艺术和技术制作公司SuperUber的联合创始人兼CEO。林登和彼得共同创立了光伏发电公司SolarCity,2016年特斯拉以26亿美元的价格收购了该公司——对于这笔交易当时人们有截然不同的看法。

虽然马斯克家族在商业上的成就最近已广为人知,但他们的创新精神要追溯到埃隆·马斯克的外曾祖母阿尔梅达·哈尔德曼-威尔逊博士(Dr. Almeda Haldeman-Wilson),后者是加拿大首位脊椎按摩师。她的儿子约书亚·霍尔德曼(Joshua Haldeman)追随她的脚步,学习脊椎推拿疗法,是一位政治家和著名的探险家。霍尔德曼最知名的一次探险是驾驶飞机环绕非洲,1950年他将家迁往那里。(刘春)