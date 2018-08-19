易读|唯品会推出品牌库存分销APP唯品仓：入局批发+代购

科技传媒网讯 网易科技新闻8月13日消息，特卖电商平台唯品会，推出专业代购批发平台――唯品仓APP。据悉，唯品仓旨在服务广大代购、批发群体，借助微信社交平台快速为品牌方清库存。

唯品仓一端对接品牌方，提供一手正品低价货源；另一端连接专业代购、中小型批发商，借助微信、QQ等社交平台，通过快速组货、限时抢拍、一键播货、转发分销等形式拿货分销。

品牌上传图片数据到唯品仓，中小型批发客可直接送货下单。代购作为小B将产品转发到微信群和朋友圈，销售后再从唯品仓下单，唯品仓和品牌将一并解决运输服务问题。

唯品仓以专业批发和代购客群为核心目标群体，在唯品仓APP中，“0入驻门槛”是其聚客的玩法之一。目前，APP在IOS系统和安卓系统应用市场已同步上线。

同时，唯品仓另设vip用户分级模式和按月销售阶梯返利政策，激励小B客群买更多，赚更多。

另外，在唯品仓的页面设置上，提供代购客群按品类喜好、品牌喜好、价格范畴多维度“快且准”的定位商品；再辅以超值专场组货，限时抢，福袋等多样玩法，货品低至一折起。多种形式组合鼓励代购客群多买多赚，让代购客群享有更高“议价权”，堪称“最懂批发商和代购的服务平台”。

唯品会董事长兼CEO沈亚先生表示，to b的尾货批发代购模式是零售行业生态系统中不可或缺的关键一环，不论是代购、批发客还是品牌方和唯品会自身，都有很大的需求。唯品仓是唯品会特卖模式的延续，也是基于社交电商新玩法的全新演化。（彭丽慧）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217148-1.html

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