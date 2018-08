印度宇航局:未来计划每月完成两次发射任务!

(原标题:India Plans To Launch Two Space Missions Every Month)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息,印度一位高级官员周日时宣称,印度准备每个月进行两次太空发射任务,预计在未来的16个月里进行31次发射。

国立印度空间研究组织(简称ISRO,也就是印度宇航局)主席K. Sivan对记者称:“宇航局提前设立了一个紧张的任务日程,我们的目标是在未来5个月时间里进行9次发射,而且在2019年的2月到12月完成22次任务发射,目标是每个月发射两次。”

ISRO从2018年9月到2019年12月的16个月时间里总计要进行31次发射任务。Sivan在“印度航空项目之父” Vikram Sarabhai诞辰99周年为其进行了半身像揭幕仪式。他在揭幕仪式场边称:“我们已经确定了未来3年内将要发射升空的50颗卫星。”

ISRO的下一个任务是在9月份借助极地卫星运载火箭(PSLV)C-42将英国的两颗商业卫星发射升空。未来几个月里有两个关键任务,一个是10月份使用地球同步卫星运载火箭(GSLV)Mk 3 D2将GSAT-29卫星发射升空,以提升印度农村地球的网络服务,另外一个是11月30日使用亚利安太空公司的火箭在南美洲北大西洋海岸的法属圭亚那将GSAT-11发射升空。

ISRO也将在1月3日尝试它的第二个月球任务“月船2号”,它的第一个月球任务是在十年前的2008年进行的。Sivan先生补充道:“我们也计划在明年8月份进行GSAT-20的发射,同时发射的还有其它三颗卫星,它们将帮助印度将农村地区的网络连接提速到100 Gbps。”

此外,ISRO还将在明年的5到6月份对新火箭——小型卫星发射火箭(SSLV)进行测试。这种新型SSLV火箭的发射成本是PSLV火箭的十分之一,SSLV火箭长度为34米,它将用于发射重量在500到700公斤范围之内的小型卫星。

Sivan先生补充道:“它将成为一种满足需求的发射火箭,它所需要的基础设施最少,而且能够在72小时内完成发射准备,而PSLV火箭在发射前需要45到60天的发射准备。”SSLV火箭一旦在2019年年中设计完成,它的生产将通过ISRO的商业公司Antrix进行。通过明年的其它验证飞行,ISRO也将通过着陆能力的测试来对火箭的可重复性进行测试。

Sivan先生称:“为了提升自己的发射能力,ISRO将在明年把PSLV火箭的制造外包给印度的制造企业。印度企业打造的火箭将在2019年到2020年实现处女航。”航天局也计划在明年进行一个学生卫星项目,邀请学生们打造自己的卫星并通过ISRO发射升空。ISRO也将在全国范围设立多达6个创业孵化中心来影响和推动航天领域的创业。(过客)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217150-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm