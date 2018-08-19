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勺子课堂宣布A+轮融资3000万元 青松基金领投

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-19 10:00

勺子课堂宣布A+轮融资3000万元 青松基金领投,融资 基金

勺子课堂宣布A+轮融资3000万元 青松基金领投


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月13日消息，勺子课堂今日宣布完成 A+ 轮总计3000万人民币融资，本轮融资由青松基金领投、华创资本跟投，华兴Alpha 担任独家财务顾问。

去年年底，勺子课堂完成千万人民币A轮融资，截至目前，勺子课堂已累计获得5000余万人民币融资。

此外，根据勺子课堂的数据显示，迄今为止，已研发800余节线上课程，课程总时长逾 600 小时；帮助超过10万餐饮老板，累计线上学习超20000小时，线上学习小组完课率达70%。《超级店长提升营》线下实操班开设15期，帮助1200余名餐饮从业者提高职业能力；餐访开启23期，累计带领1000余名学员走进了麦当劳、西贝、海底捞、德克士等餐饮企业。

以上融资消息为勺子课堂公布，未经网易科技核实。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217151-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:融资青松金领宣布课堂

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