勺子课堂宣布A+轮融资3000万元 青松基金领投

此外，根据勺子课堂的数据显示，迄今为止，已研发800余节线上课程，课程总时长逾 600 小时；帮助超过10万餐饮老板，累计线上学习超20000小时，线上学习小组完课率达70%。《超级店长提升营》线下实操班开设15期，帮助1200余名餐饮从业者提高职业能力；餐访开启23期，累计带领1000余名学员走进了麦当劳、西贝、海底捞、德克士等餐饮企业。

科技传媒网讯 网易 科技新闻 8月13日消息，勺子 课堂 今日 宣布 完成 A+ 轮总计3000万人民币 融资 ，本轮融资由 青松 基金领投、华创资本跟投，华兴Alpha 担任独家财务顾问。

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