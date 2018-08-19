中国App在印度迅速流行，但未来数据要存储在印度

中国App在印度迅速流行，但未来数据要存储在印度,中国 印度 uc 互联网 美国

（原标题：How Chinese apps are making inroads in Indian small towns）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息，据印度媒体报道，中国的应用服务在印度市场深耕细作，但挑战并存。下面是这篇文章主要内容：

在2013年将自己创建的一个公司出售给阿里巴巴之后，出生于四川的陈蚁Ｍ把目光投向中国以外的地方，寻找他的下一个创业机会。印度是他列出的潜在市场之一，其它市场还包括美国、英国、印度尼西亚和泰国。

“我们于2015年在美国推出了NewsDog，用户已经达到1万，但我们很快就意识到，由于竞争如此激烈，用户的保留率很低，”NewsDog首席执行官陈宜担“当时我们决定来印度，因为印度的数字媒体公司数量较少，人们仍然在使用传统媒体。”

NewsDog于2016年在印度首次推出时是英文版，而现在它已扩展至10种印度语言，每月活跃用户达到1800万，成为印度最热门的新闻应用之一。

许多中国公司和企业家已迅速采取行动，直接在印度推出移动应用程序，以捕捉迅速增长的下一代互联网用户群体――全球和印度互联网公司也在追逐这一群体。

这些中国的应用中，有几个在印度已经跃居到所在类别的榜首。这些类别包括娱乐(Tik Tok、Vigo Video)、新闻(UC News、NewsDog)、购物(Club Factory、Shein)，以及浏览器和数据共享（UC浏览器、Shareit)。

毕马威印度公司(KPMG India)合伙人、互联网业务和电子商务主管斯里达尔・普拉萨德(Sreedhar Prasad)表示，“中国的内容应用已经成熟，并被广泛消费。(许多)印度人才刚刚接触自己手机上的数字内容，中国人就抢先地将他们的应用推销到印度。”

普拉萨德还表示，“尤其是在二线城市和其他地方，能够简单地制作短视频或编辑图片并提供分享功能的这些应用，正在迅速流行。中国的许多应用都能够满足这一需求。”

当然，如果没有高速数据连接和智能手机，享受这些应用的服务是不可能的。现在，数以百万计的印度人比以往任何时候都更容易地接受智能手机。据印度互联网和移动协会（Internet and Mobile Association of India）和咨询公司Kantar IMRB今年3月份发布的一份报告显示，预计今年印度互联网用户的数量将增加到5亿左右，而从去年12月时的数字为4.81亿。

在印度，中国的应用公司字节跳动（ByteDance），已经在印度推出了旗下抖音短视频国际版Tik Tok (现在已经有超过100万Android用户安装)，以及旗下火山小视频海外版Vigo Video(现在有超过500万Android用户安装)，允许用户上传短视频。相同领域里还有其他中国应用，如Kwai也在印度获得了数百万用户。

对这些中国公司来说，庞大的市场和不断增长的互联网用户群体所产生的吸引力，足以让他们在印度押下大赌注。

陈冶硎荆吸引他进入印度市场的是日益增长的互联网发展势头和传统媒体走向数字化的缺乏。

“当我与我的首席运营官马t去印度古尔冈（Gurgaon）周边的乡村地区时，我们发现很多人都有智能手机，而且他们经常使用智能手机。”陈宜担“但是，他们仍然在阅读纸质报纸。那时我们意识到存在着一个空白，而这正是我们努力要填补的空白。”

不过，其中一些中国应用的内容被一些人认为是不适当的，并且专家称这些平台无法仅靠这样的内容来维持。上个月，TikTok在印度尼西亚被暂时封梦禁，原因是该应用平台上共享的内容不适当。一位不愿透露身份的知名中国投资者表示，这些应用在印度的维持时间可能会很短。

“我们在这样的内容方面遭到了一些批评，我们明白这样的内容会对我们产生损害，”陈冶硎荆“我们正试图使用人工智能来剔除它。”中国的电子商务应用，比如电商平台Club Factory和Shein，每天来自印度的订单也达到数千份订。

对于Club Factory而言，其7000万全球消费者用户中，有3500万来自印度。该电子商务应用的印度业务主管阿什温・拉斯托吉(Ashwin Rastogi)在上月的一次互动中对印度媒体表示，“我们的重点是面向一个基于价值的消费者用户，这包括二级和三级城市的消费者。”

据App Annie的数据显示，按月活跃用户计算，Club Factory是印度安卓手机上使用排名中第八大购物应用平台。该公司的电视广告中，聘请了宝莱坞演员兰维尔・辛格(Ranveer Singh)和世界小姐曼努什・齐拉尔(Met World Manushi Chillar)，为其全球服务代言。

毕马威印度公司的电子商务主管斯里达尔・普拉萨德表示，“这些中国电子商务应用已经通过社交媒体向目标客户投放广告，因为他们的许多产品都很便宜――一般低于1000卢比（约100元人民币），消费者往往很容易去下订单，这并无损失大笔钱的风险。”

阿里巴巴的UC浏览器（UC Browser）在印度的活跃用户已经超过1.3亿，主要面向非大都市用户。其全球4.3亿月活跃用户，有30%来自印度。

阿里巴巴旗下移动事业部UCWeb的印度印尼业务总经理席宇(Damon Xi)表示，UC浏览器关注的是非大都市用户，而UC News关注的则是大都市用户。

他说，“我们提供了数据压缩技术，提高用户浏览和下载速度。例如，在印度的一些地区，互联网连通性仍在改善。在这些地区，UC Browser的数据压缩技术起到了很大的帮助。”

对于来自中国的几家网贷创企来说，在中国监管力度加强而导致中国国内这项业务萎缩的情况下，印度似乎是一片青草地。印度媒体今年早些时候对几家借贷初创企业――如WeCash和FinUp，在印度开展业务的情况进行了报道。

WeCash的亚太区主管詹姆士・陈（James Chan）在此前一次互动中对印度媒体表示，该公司在印度看到了巨大的市场机遇。

创业平台GrowthStory的合伙人K Ganesh表示，“印度和中国是相似的，随着数据和手机在印度的渗透，吸引中国企业家是很自然的。”

不过，这些在印度的中国企业面临着巨大的挑战，尤其是在跨越各种语言的同时，也面临着来自对数据安全问题监管的阴影。NewsDog首席执行官陈宜担许多中国企业家意识到了进入印度市场的困难。他表示，“只有那些有钱的中国公司才能来印度做生意。”

印度电子商务政策草案和数据保护政策法案草案如果付诸实施，可能也可能会给这些在印度追逐市场的中国企业家带来麻烦。

智库“互联网社会中心”(Center For Internet And Social Thinktank)负责人苏尼尔・亚伯拉罕(Sunil Abraham)表示，“(数据)本地化将对中国公司产生一定影响。”数据本地化规定要求互联网公司，尤其是金融科技公司，只在印度境内存储所有数据。

市场研究机构Gartner研究主管沈珊迪（Sandy Shen，译音）表示，印度的数据本地化规则可能会增加开展业务的成本，因为服务提供商“需要建立多种托管关系，并采取更多步骤来整合数据。”

中国的应用开发商在印度不得不面临更严峻的障碍。去年，印度国防部命令印度军方卸载42款被印度列为间谍软件的中国应用。其中包括UC浏览器、UC News、NewsDog、Shareit、微博（Weibo）、微信（WeChat）。

与NewsDog建立了内容分享合作关系的智能手机小米，要求NewsDog证明自己没有在境外共享来自印度客户的数据。NewsDog首席执行官陈叶杂《让教灞硎荆“小米担心我们的名字在监管名单上。我们已经向他们证明，我们所有的数据(来自印度)只存储在孟买。”

另外，去年晚些时候，谷歌从其应用商店移除了UC浏览器。此前，这款应用据报道受到印度政府关注，因为它将数据发送到其在中国的服务器上。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217152-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm