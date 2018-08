三星Note 9发布背后:硬件创新基本已到极限

(原标题:Samsung’s new phone shows how hardware innovation has slowed)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息,美联社发布文章称,在行业硬件进步趋于放缓之时,三星改进不大的新款智能手机Galaxy Note凸显出硬件创新基本已到极限。

三星Galaxy Note 9拥有更快的运行速度和更长的电池续航时间。不过,它并没有什么令人惊艳的新功能特性,价格却令人震惊:高达1000美元。

这些小幅度的改进反映出,智能手机行业基本上已经将硬件层面的创新推到极限。重大的升级往往每隔几年才会出现,而不是每年都出现,而今年显然不是Galaxy Note系列具有革命性升级的年份。

这款新手机将配备自动照片编辑功能以及一支可以充当遥控器的触控笔。但它的主要亮点还是电池容量更大,处理器速度更快,蜂窝网络速度更快。

“从硬件角度看,你再也看不到什么重大突破了,”Creative Strategies分析师卡罗琳娜·米拉内西(Carolina Milanesi)说,“各种功能特性都略有改进,但没有一项改进称得上是革命性的。”

与去年的Note 8相比,Note 9电池容量增加了21%,也就是说可以正常使用一天多,期间不必再充电。自2016年Note 7手机发生“爆炸门”以来,三星在电池改进方面一直持保守态度。毕竟,该起严重事件导致三星不得不进行成本高昂的召回,它的声誉也受到了不小的打击。

从那以后,三星会让它的手机产品接受多项检查,包括在极端温度下进行X光和压力测试。该公司还将其手机送到包括UL在内的外部实验室进行独立安全测试。

三星美国产品营销总监苏珊娜·德席尔瓦(Suzanne De Silva)称,公司已经对产品的电池重新燃起信心。“现在(距离Note 7)已经过去三代了,我们是在正确的时间点进行正确的创新。”

虽然三星的Note系列手机是面向高端用户这一细分群体的大屏产品,但它们还可以说是面向大众市场的Galaxy S系列的功能风向标。例如,在S9 Plus获得Note 8个月前,Note 8就迎来了双摄像头以及更加出色的缩放功能。这款Note机型也早在曲屏成为三星旗舰级手机的标准配置之前拥有了这一特性。

Note 9将于8月24日正式开售。不管是在哪一家移动运营商,Note 9在美国的售价都是一样的。三星在这方面借鉴了苹果iPhone的策略。1000美元的起步价要高于Note 8,但与苹果的高端机型iPhone X相当。Note 9的存储容量将达到128GB,比市面上包括iPhone X在内的高端手机高出一倍。三星还将向重度用户出售1250美元的512GB版本。

市场研究机构Technalysis Research分析师鲍勃·奥唐奈(Bob O 'Donnell)指出,尽管Note 9与去年的机型相比改善幅度并不大,但对于那些已经有几年没有升级更换手机的人来说,它则算得上很大的升级。

在三星的纽约发布会举行一个月后,苹果预计将发布新一代iPhone。有传言称,所有的新款iPhone都将摒弃Home键和指纹传感器,完全依靠iPhone X那样的面部识别技术来解锁。Note 9则仍将拥有设在背部的指纹传感器。在抨击苹果的时候,三星高管也经常强调,他们的手机拥有标准的耳机插孔,而新款iPhone已经不再拥有这一特性。

Note 9的摄像头将使用人工智能来检测场景中的东西——无论是食物、鲜花还是日落——来自动调整图像将它们凸显出来。这很像应用程序中的滤镜功能,只是Note 9手机本身就提供这种功能,就像早已这么做的谷歌的Pixel手机那样。

和Pixel一样,如果没有进行调整,Note 9不会给图像保存一个版本。纯粹主义者也可以关闭该功能,以获得真实反映眼睛所见的图像——Pixel没有提供这种选项。

如果有人在拍摄中眨眼,或者图像模糊,摄像头也会发出警告。

Note 9的触控笔现在将配备蓝牙功能,让人们可以在30英尺外控制手机和应用程序。这将会让人们只需点击触控笔就能控制音乐播放或进行自拍。

三星还表示,广受欢迎的射击类游戏“Fortnite”将登陆安卓系统,并将在几天内只对三星手机开放。

三星在发布会上还展示了一款新的语音辅助音箱。该款名为Galaxy Home的设备采用三星自主研发的数字助手Bixby。它号称可提供高质量的音质,可能会对苹果基于Siri的HomePod智能音箱构成挑战。三星表示,更多的产品细节将在今年晚些时候公布。三星目前的音箱产品Invoke使用的是微软的Cortana助手。

三星还发布了一款新的智能手表,并公布了与Spotify的合作。该合作意在让手机、电视和公司的新音箱之间切换音乐播放变得更加容易。(乐邦)

