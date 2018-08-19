传苹果鼓励开发商用订阅模式收费 而非"一锤子买卖"

（原标题：Apple reportedly asked devs to adopt subscriptions and hike app prices）

网易科技讯 8月14日消息，据国外媒体报道，苹果邀请了一群应用开发者参加了2017年4月在纽约翠贝卡区举行的秘密会议，要求他们从低价销售应用转向通过订阅租用应用程序。报道称，这一变化旨在让用户“定期为应用付费，定期为开发商提供资金”。

苹果App Store是过去十年来最大的商业成功案例之一，它与安卓应用商店一起，推动了新兴的移动软件开发行业的快速增长。尽管App Store以低价提供应用程序和游戏，但多年来该应用商店收入几乎是谷歌Play Store年收入的两倍，同时向开发商支付了70%的销售额。

不过据报道称，苹果一直在悄悄地推动开发者将一次性的应用程序出售转变为让用户租用，而使得开发商持续地从用户那里获得支付。苹果希望开发商“创造可持续的商业模式，而不是以几美元的价格销售高质量的软件，或者通过广告赚钱。”

不过一个事实是，许多客户购买的应用都是间歇性使用的工具，因此他们不愿意支付高昂的价格或保持工具更新的维护费用。一些开发资金可能用于添加功能，另一些资金肯定会用于应用程序调整，以满足频繁的苹果操作系统、API和设备变化。

截至去年，付费应用程序在应用相关销售总额中所占比例为15%，这一数字正在下降，而来自应用内购买的收入却在不断增长。

在那次秘密会议上，苹果向开发者们建议他们要将现有的“免费”用户变成“高价值客户”，提供多个按价格区分的订阅选项。并建议他们可以在不损失大多数客户的情况下提高价格。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217154-1.html

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