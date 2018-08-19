美联社:谷歌在偷偷记录你的位置数据 即使你拒绝

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（原标题：AP Exclusive: Google tracks your movements, like it or not）

科技传媒网讯 网易科技新闻8月14日消息，据美联社报道，谷歌非常想知道你要去哪里，以至于它会记录你的活动，即使你明确告诉它不要那样做。美联社的调查发现，Android设备和iPhone上的许多谷歌服务都会存储用户的位置数据，即使你使用了隐私设置，也无法阻止谷歌这样做。（many Google services on Android devices and iPhones store your location data even if you’ve used a privacy setting that says it will prevent Google from doing so.）

消息一出，众多美国媒体跟进报道，毕竟在美国，个人隐私是一件“天大”的事。

在美联社的要求下，美国普林斯顿大学的计算机科学研究人员证实了这些发现。在大多数情况下，谷歌会请求许可使用你的位置信息。像谷歌地图这样的应用会提醒你，如果你用它导航，它就会访问位置信息。如果你同意让它记录你的位置，谷歌地图会在一个“时间轴”中为你显示历史，它会记录你的日常活动。而其他应用也会如此记录，最终你会在你的谷歌账号中查询到。

美联社称，存储你每分钟的旅行记录会带来隐私风险，并且已经被警方用来确定嫌疑人的位置。比如去年北卡罗来纳州罗利市的警方使用的搜查令，利用谷歌记录位置功能在谋杀现场附近寻找设备。

不过，谷歌称其推出了名为“位置历史”的设置，声称能停止记录你去过哪里。谷歌在支持页面上发表声明:“你可以随时关闭位置历史记录。如果没有位置历史记录，你去的地方就不再被储存了。”然而，事实并非如此。即使“位置历史”设置被暂停，许多谷歌应用程序也会自动存储有时间戳的位置数据，而无需询问用户。

例如，谷歌只需要打开地图应用程序，就能显示你的位置。Android手机每天自动更新天气信息，也可以准确定位你的位置。还有些与位置无关的搜索，比如“巧克力饼干”或“儿童科学工具包”，可以确认你所在位置的精确纬度和经度，并保存到你的谷歌账户中。

美联社做了实验，用一部关闭了位置记录的安卓手机正常活动，最后导出Google帐户。几天内去过的地点清晰可见。

隐私问题影响了约20亿使用谷歌Android操作系统的设备用户，以及全球数亿依赖谷歌进行地图导航或搜索的iPhone用户。普林斯顿大学计算机科学家、美国联邦通信委员会(FCC)执法局前首席技术专家乔纳森・迈耶(Jonathan Mayer)说，存储违反用户喜好的位置数据是错误的。

谷歌发言人承认：“有许多不同的方式，谷歌可能使用位置信息来提高人们的体验，包括位置历史、Web和应用活动，并通过设备级的位置服务。我们为这些工具提供了清晰的描述和强大的控制权，这样人们就能在任何时候打开或关闭它们，并删除相关记录。” （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217155-1.html

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