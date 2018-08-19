蔚来申请在美IPO计划融资18亿美元 腾讯持股15.2%

蔚来申请在美IPO计划融资18亿美元 腾讯持股15.2%,ipo 蔚来 融资 美国 纽交所

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息，据国外媒体报道，美国时间周一，蔚来汽车向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO招股书，申请首次公开发行美国存托股票(ADS)。蔚来汽车计划在纽交所挂牌交易，其交易代码为“NIO”。

蔚来汽车将此次IPO的筹资目标定为18亿美元，不过一家公司在提交IPO招股书时所列出的计划筹资额是用来计算预期费用，将在随后提交的申请文件中更新更可靠的数字。今年早些时候的报道称，蔚来汽车已秘密在美国提交了IPO申请书，并希望筹资至多20亿美元。

该公司刚刚公布今年的营收，报告称，在2018年上半年，其来自汽车销售的营收为670万美元，总营收为700万美元，而亏损逾5亿美元。2017年，该公司报告当年亏损7.588亿美元。

蔚来汽车专注于高端电动汽车，曾多次被拿来与特斯拉进行比较。在提交给美国证监会的首份IPO申请书中，蔚来汽车曾13次提到特斯拉。

该公司预计将在纽交所上市，其交易代码为NIO，并已聘请摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)担任其此次IPO的承销商。

蔚来汽车成立于2014年11月，2016年发布千万元限量款电动汽车EP9，2017年发布电动汽车ES8，价格约50万元，并于近期交车。财报透露截至2018年7月31日，蔚来已经交付了481辆ES8，总预订数超过17000辆。在这些预订中，约有12000辆缴纳了预定金。（刘春）

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钛媒体报道：截至2018年6月30日的6个月中，蔚来实现总营收695.1万美元（4599.1万人民币），其中汽车销售收入671万美元（4439.9万人民币），全面亏损5.26亿美元（34.79亿元）。

目前蔚来汽车股权比例中，李斌持股17.2%，为蔚来最大股东，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%。

值得关注的是，李斌将拿出5000万股NIO股份，转让给信托基金，占其持股份额的三分之一，这部分股票的经济收益将由蔚来的车主用户通过一定的机制来讨论和决定如何正当使用。

“虽然我将保留该笔股票的投票权，但我会让NIO用户讨论并提出如何利用这些股票的收益。这样的一个安排忠于蔚来成为一家用户企业的初心，让蔚来和用户之间的关系更加紧密，从而让蔚来的用户、股东、员工和合作伙伴长期受益。”

同时，招股书信息显示，截至2018年7月31日，蔚来共获得17000个已交付定金的ES8订单，生产ES8超过1300台，交付481台ES8，累计融资超24亿美元。而截至2018年3月31日，蔚来在全球范围内的专利为2732项。

ES8之后，蔚来还将在2018年底之前推出第二款SUV车型ES6，此为一款5座高性能电动SUV，价格比ES8较低，在2019年上半年开始首次交付。(李勤)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217156-1.html

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