谷歌AI可为50种眼疾推荐治疗方案 准确率高达94%

(原标题:DeepMind's AI can recommend treatment for more than 50 eye diseases with 94% accuracy)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息,据VentureBeat报道,由谷歌旗下DeepMind Health、Moorfields眼科医院NHS信托基金和伦敦大学学院眼科研究所共同创建的人工智能(AI)系统,可以为50多种眼疾推荐治疗方案,准确率高达94%,与顶级人类专家不相上下。

在《自然医学》(Nature Medicine)杂志网络版上发表的研究中,研究人员详细介绍了AI在眼科疾病治疗方面取得的进展。英国《金融时报》于2016年2月份首次报道,发现AI可用于分析视网膜扫描最大眼疾(比如青光眼、年龄相关性黄斑变性、糖尿病性视网膜病变)等,而且可能比训练有素的人类专家更准确。

训练用来在图像中发现模式的神经网络也被用于检测心血管疾病、乳腺癌和肾病。伦敦大学学院的科学家皮尔斯·基恩博士(Pearse Keane)表示:“我们正在开发的AI技术是为了优先考虑那些需要医生或眼科专家紧急治疗的病人。如果我们能及早诊断和治疗眼科疾病,我们就有最好的机会挽救人们的视力。”

通过进一步的研究,这可能会在将来为眼疾患者带来更高的护理质量。该系统不仅可以给出治疗建议,还可以为医生解释为什么选择提出特定建议,并显示对建议治疗过程的信心水平。分享建议背后基本原理的想法与谷歌AI主管杰夫·迪恩(Jeff Dean)的主张一致,他希望看到更多类似尝试。AI还可以部署在多种医疗成像设备上,这些设备可以用来生成眼睛的医学图像。

然而,AI系统在用于日常眼部扫描之前,必须经过临床试验并获得监管部门的批准。DeepMind发言人指出,如果临床试验取得成功,Moorfields将能够在其英国30家医院和社区诊所免费使用AI系统,初始期限为5年。

近年来,随着机器智能的兴起,正在开发的AI(如DeepMind与合作伙伴研发的系统)经常被倡导作为一种民主化的AI,向患者提供高度精确算法的好处。据世界卫生组织统计,全世界有超过2.5亿人患有视觉障碍或失明。眼睛可能是心灵的窗户,但也可能是更严重疾病的窗户。例如,糖尿病视网膜病变与心血管疾病的风险增加有关。

谷歌创建的神经网络能够以大约70%的准确率预测糖尿病视网膜病变患者是否会继续经历心脏病发作等重大心脏事件。今年春天,谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)和谷歌Medical Brain团队表示,该公司已经创建了能够预测病人是否会再次入院的AI系统。今年6月公布的结果还发现,在两家医院的试验中,这套AI系统能够预测病人在住院期间是否会死亡,准确率超过90%。

Alphabet子公司Verily Life Sciences今年也一直非常活跃,致力于解决一些问题,如睡眠呼吸暂停的检测、使用AI帮助药物发现、血液采集、健康保险等。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217157-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm