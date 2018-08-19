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马斯克：正与高盛和银湖商谈特斯拉私有化事宜

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-19 17:01

马斯克：正与高盛和银湖商谈特斯拉私有化事宜,马斯克 特斯拉 高盛 私有化

（原标题：Musk Working With Silver Lake, Goldman to Take Tesla Private）

马斯克：正与高盛和银湖商谈特斯拉私有化事宜

科技传媒网讯 网易科技新闻8月14日消息，据美国媒体报道，特斯拉CEO伊隆・马斯克称，他正在与高盛公司和银湖基金商谈将特斯拉私有化的事宜。这使得人们更有理由相信特斯拉私有化交易的估值可以达到他上周提出的超700亿美元。今年47岁的马斯克一直在接触各方，解释如何打算将目前还在亏损的特斯拉私有化。

马斯克在加州发推文称，他还聘请很多法律顾问协助交易谈判。周一早些时候马斯克曾透露沙特一直对特斯拉私有化感兴趣，这给了他信心。沙特的主权财富基金早在2017年初就接触过马斯克，商谈让特斯拉退市。周一马斯克也证实了这点，称沙特的公共投资基金最近收购了约5%股份，有意帮助特斯拉私有化。

马斯克称，在上月底的会面中该基金的董事总经理对没有进行这种交易对他表示遗憾。马斯克写到：“7月31日我参加完会面后可以肯定，与沙特主权财富基金的交易可以完成，问题只是如何开展。”他还表示，这就是为什么他在周二发推文称“获得了资金”让特斯拉以420美元/股私有化。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217158-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉马斯克私有化高盛

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