特朗普签新法案 禁政府人员使用华为中兴部分技术

(原标题:Trump signs bill banning government use of Huawei and ZTE tech)

网易科技讯 8月14日消息,据The Verge报道,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)今天签署了一项新法案,作为更大《国防授权法案》的一部分,禁止美国政府和政府承包商使用华为和中兴部分技术。

这结束了几个月来共和党人的反对,他们中的许多人将中国两大电信设备公司视为国家安全威胁。今年6月,美国参议院以压倒性多数通过了一项修正案,恢复对中兴的贸易禁令。然而,众议院没有这样做,最大的问题是两院将如何达成妥协,或者他们是否会完全搁置这一问题。

最后,美国国会决定采取一项措施,基本上禁止美国政府或任何希望与美国政府合作的人使用华为、中兴或其他多家中国通信公司的零部件。这项禁令将在未来两年内生效。这项禁令涵盖了华为和中兴所用的零部件,或使用这些零部件作为关键组成部分的服务。不过,这些公司的许多组件仍然是允许使用的,只要它们不用于路由或查看数据。

该法案还指示包括联邦通信委员会(FCC)在内的几家政府机构,优先向因禁令而不得不改变技术的企业提供资金援助。目前尚不清楚国会将采取何种行动,尤其是因为特朗普不想恢复对中兴的贸易禁令,甚至试图解除禁令。美国商务部已经通过谈判达成了一项协议,并解除了禁令。目前尚不清楚特朗普是否会签署一项法案,推翻这些决定。

长期以来,华为和中兴始终是美国法律和政策制定者的针对目标。2012年众议院的一份报告称,这两家公司都构成了美国的国家安全威胁,而美国安全机构负责人建议不要使用这两家公司的产品。尽管该法案并未完全禁止这两家公司进入美国基础设施领域,但它可能会产生重大影响,迫使许多希望与政府合作的公司选择其他供应商,并移除它们已经在使用的华为和中兴零部件。(小小)

