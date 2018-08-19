　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

特朗普签新法案 禁政府人员使用华为中兴部分技术

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-19 19:00

特朗普签新法案 禁政府人员使用华为中兴部分技术,唐纳德・特朗普 中兴 华为 美国政府 政府

（原标题：Trump signs bill banning government use of Huawei and ZTE tech）

网易科技讯 8月14日消息，据The Verge报道，美国总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）今天签署了一项新法案，作为更大《国防授权法案》的一部分，禁止美国政府和政府承包商使用华为中兴部分技术。

特朗普签新法案 禁政府人员使用华为中兴部分技术


这结束了几个月来共和党人的反对，他们中的许多人将中国两大电信设备公司视为国家安全威胁。今年6月，美国参议院以压倒性多数通过了一项修正案，恢复对中兴的贸易禁令。然而，众议院没有这样做，最大的问题是两院将如何达成妥协，或者他们是否会完全搁置这一问题。

最后，美国国会决定采取一项措施，基本上禁止美国政府或任何希望与美国政府合作的人使用华为、中兴或其他多家中国通信公司的零部件。这项禁令将在未来两年内生效。这项禁令涵盖了华为和中兴所用的零部件，或使用这些零部件作为关键组成部分的服务。不过，这些公司的许多组件仍然是允许使用的，只要它们不用于路由或查看数据。

该法案还指示包括联邦通信委员会(FCC)在内的几家政府机构，优先向因禁令而不得不改变技术的企业提供资金援助。目前尚不清楚国会将采取何种行动，尤其是因为特朗普不想恢复对中兴的贸易禁令，甚至试图解除禁令。美国商务部已经通过谈判达成了一项协议，并解除了禁令。目前尚不清楚特朗普是否会签署一项法案，推翻这些决定。

长期以来，华为和中兴始终是美国法律和政策制定者的针对目标。2012年众议院的一份报告称，这两家公司都构成了美国的国家安全威胁，而美国安全机构负责人建议不要使用这两家公司的产品。尽管该法案并未完全禁止这两家公司进入美国基础设施领域，但它可能会产生重大影响，迫使许多希望与政府合作的公司选择其他供应商，并移除它们已经在使用的华为和中兴零部件。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217159-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:政府华为中兴美国政府唐纳德・特朗普

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

英科学家打造智能水泥 能把建筑物转变成巨型电池

英科学家打造智能水泥 能把建筑物转变成巨型电池,水泥 材料 混合物 导电性 离子

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS