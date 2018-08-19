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唯品会第二季度营收207.4亿元 净利6.8亿元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-19 19:01

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唯品会第二季度营收207.4亿元 净利6.8亿元


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息，唯品会（NYSE:VIPS）今天公布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币207.38亿元（约合31.34亿美元），去年同期为人民币175.17亿元，同比增长18%；按美国通用会计准则计（GAAP），归属上市公司股东的净利润为人民币6.82亿元（约合1.03亿美元），去年同期为净利润人民币3.86亿元，同比增长76%；合摊薄后每股利润为人民币0.99元（约合0.15美元），去年同期为每股利润人民币0.64元，同比增长55%。

主要业绩

・毛利润为人民币40.44亿元（约合6.11亿美元），去年同期为毛利润人民币38.60亿元，同比增长5%。

・GAAP运营利润为人民币4.00亿元（约合6049万美元），去年同期为利润人民币6.22亿元，同比下滑36%。

・Non-GAAP运营利润为人民币5.95亿元（约合8989万美元），去年同期为利润人民币8.88亿元，同比下滑33%。

・GAAP归属上市公司股东的净利润为人民币6.82亿元（约合1.03亿美元），去年同期为净利润人民币3.86亿元，同比增长76%。

・Non-GAAP归属上市公司股东的净利润为人民币5.77亿元（约合8718万美元），去年同期为净利润人民币6.73亿元，同比下滑14%。

・GAAP摊薄后每股利润为人民币0.99元（约合0.15美元），去年同期为每股利润人民币0.64元，同比增长55%。

・Non-GAAP摊薄后每股利润为人民币0.84元（约合0.13美元），去年同期为每股利润人民币1.09元，同比下滑23%。

・截止季度末，唯品会手持现金、现金等价物及短期投资共计人民币60.51亿元，截至上年末为人民币99.74亿元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217160-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:唯品会gaap

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