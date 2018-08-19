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苹果FaceTime视频群聊功能要跳票 6月曾重点展示

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-19 21:03

苹果FaceTime视频群聊功能要跳票 6月曾重点展示,苹果 ios 跳票 ipad facetime

（原标题：Apple delays group FaceTime, which it made a big deal over at its last event）

苹果FaceTime视频群聊功能要跳票 6月曾重点展示

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息，据国外媒体CNBC报道，苹果公司表示，今年秋季为iPhone和iPad推出的新一代操作系统iOS 12，将不包括FaceTime视频群聊功能（Group FaceTime）。

苹果最初在6月份的全球开发者大会（WWDC）上展示了FaceTime视频群聊功能。当时，它详细介绍了iOS 12各项新的功能特性。FaceTime群聊允许多达32人同时进行视频聊天。该功能还支持苹果的Animoji动画表情，因此用户在视频聊天的时候可以给自己的脸附上不同的数字面具。

FaceTime视频群聊是iOS 12中为数不多的几项主要功能升级之一，其它的升级则主要是一些基本功能的增量升级，比如性能变得更快。

虽然FaceTime视频群聊功能已经在iOS 12的一些早期开发版本中提供给开发者进行测试，但苹果显然已经决定，它还没有准备好供所有人使用。

类似的情况在苹果首次发布无线流媒体技术AirPlay 2时也发生过。AirPlay 2原本计划在去年的iOS 11上推出，但直到今年6月才正式上线。

“FaceTime群组功能不会iOS 12的首个公开版本中移除，将会在今年秋天晚些时候随未来的软件更新推出。”苹果在该系统的最新开发者版本中表示。

苹果通常会在9月份推出新款iPhone机型的同时，正式推出新版iOS。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217161-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果iPadiOS跳票FaceTime

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