苹果FaceTime视频群聊功能要跳票 6月曾重点展示

(原标题:Apple delays group FaceTime, which it made a big deal over at its last event)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息,据国外媒体CNBC报道,苹果公司表示,今年秋季为iPhone和iPad推出的新一代操作系统iOS 12,将不包括FaceTime视频群聊功能(Group FaceTime)。

苹果最初在6月份的全球开发者大会(WWDC)上展示了FaceTime视频群聊功能。当时,它详细介绍了iOS 12各项新的功能特性。FaceTime群聊允许多达32人同时进行视频聊天。该功能还支持苹果的Animoji动画表情,因此用户在视频聊天的时候可以给自己的脸附上不同的数字面具。

FaceTime视频群聊是iOS 12中为数不多的几项主要功能升级之一,其它的升级则主要是一些基本功能的增量升级,比如性能变得更快。

虽然FaceTime视频群聊功能已经在iOS 12的一些早期开发版本中提供给开发者进行测试,但苹果显然已经决定,它还没有准备好供所有人使用。

类似的情况在苹果首次发布无线流媒体技术AirPlay 2时也发生过。AirPlay 2原本计划在去年的iOS 11上推出,但直到今年6月才正式上线。

“FaceTime群组功能不会iOS 12的首个公开版本中移除,将会在今年秋天晚些时候随未来的软件更新推出。”苹果在该系统的最新开发者版本中表示。

苹果通常会在9月份推出新款iPhone机型的同时,正式推出新版iOS。(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217161-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm