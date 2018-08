蚂蚁金服进军非洲,想复制在中国成功经验

(原标题:China’s payments giant is ready to boost financial inclusion in Africa)

科技传媒网讯 网易科技新闻8月14日消息,据国外媒体Quartz报道,阿里巴巴集团旗下的支付和金融服务子公司蚂蚁金服Ant Financial正在向非洲扩张。

该公司将与联合国非洲经济委员会(ECA)和国际金融公司(International Financial Corporation)展开合作,它表示将通过投资和技术支持来促进非洲大陆的数字金融普惠化。这项行动将针对小型企业,同时也将为大部分没有得到服务的消费者提供服务,包括没有正式证件或身份证件的流离失所者和难民。

这项于上周在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴宣布的协议,既符合2030年全球可持续发展目标,也符合非洲联盟的《2063议程》(Agenda 2063)。非洲经委会表示,这项协议将帮助更多的人从最近签署的非洲大陆自由贸易区(AfCFTA)中受益。AfCFTA是世贸组织(WTO)成立以来签署的规模最大的一项自由贸易协议。

非洲经委会执行秘书威拉·宋维(Vera Songwe)在宣布与蚂蚁的协议的声明说道,“我们正在考虑将哪些平台整合在一起,以便确保不仅大企业能利用AfCFTA,中小企业也能利用。”

蚂蚁金服着眼于非洲大陆,希望将其在中国、印度和菲律宾等国的巨大成功复制过来。这家从阿里巴巴分拆出来的公司经营着全球最大的在线支付平台之一支付宝。蚂蚁金服如今的估值达到1500亿美元,超过高盛880亿美元的市值。在日益无现金化的时代,该公司在改变金融科技行业上扮演着重要的角色。今年6月,它推出了由区块链技术驱动的跨境汇款服务,由此将其业务拓展至全球汇款市场。

非洲有12亿人口,GDP总额超过2万亿美元,蚂蚁金服可以说得到了进入一个往往不受重视的新生市场的机会。尽管亚洲金融科技初创企业对投资者的吸引力越来越大,但在正式的金融服务领域,大量中低收入群体仍得不到服务。传统的银行机构在这方面面临着许多的挑战,其中包括高成本的模式,低收入阶层难以负担的费用,相较于数字交易高度偏好现金交易,以及倾向于实行合作社模式。

然而,移动钱包服务的普及在一定程度上缓解了这一问题。电信运营商们拥抱创新的做法,让客户不仅可以支付水电费等日常费用,还可以获得贷款、保险和存款等服务。

蚂蚁进军非洲的举措,也呼应了马云的愿景。马云去年首次访问非洲,前往肯尼亚和卢旺达,寻找投资机会和合作伙伴,为当地企业家提供支持。上周,他再次访问非洲大陆,这一次他在南非发起了一个1000万美元规模的非洲创新基金。

在蚂蚁金服进入非洲之前,已经有大量的中国企业在当地经营,寻找商机。去年,支付宝宣布将在南非上线,服务到访南非的中国游客。

在这些商业进展背后,中非之间的政治和经济关系已经有所加强。除了技术援助、军事合作以及对下一代非洲精英进行培训以外,双方的外交关系也日益密切,在亟需的基础设施和贸易区方面的投资不断增加。(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217162-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm