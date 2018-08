特斯拉董事会成立特别委员会 评估私有化交易

(原标题:Tesla forms three-member panel to look at any Musk deal)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月14日消息,据国外媒体报道,特斯拉公司董事会周二成立了一个由3名董事组成的特别委员会,负责评估埃隆·马斯克(Elon Musk)将该公司私有化的提议。不过特斯拉董事会表示,尚未收到该公司这位首席执行官的明确提议。

马斯克周一表示,他正与沙特主权财富基金就将这家电动汽车制造商私有化一事进行谈判。马斯克后来又发推特表示,他正与投资基金银湖(Silver Lake)和投资银行高盛集团洽谈特斯拉私有化事宜。

组成该特别委员会的三位组成人员是,独立董事布拉德·巴斯(Brad Buss)、罗宾·登霍姆(Robyn Denholm)和琳达·约翰逊·赖斯(Linda Johnson Rice)。

巴斯曾在太阳能电池板安装商SolarCity担任首席财务官两年时间,随后在2016年退休。特斯拉在那一年收购了SolarCity。登霍姆是特斯拉董事会中首位女性,她是电信公司Telstra的首席运营官,也是网络设备制造商Juniper Networks的前首席财务官。赖斯是特斯拉董事会中首位非裔美国人和第二位女性,她是出版公司Johnson Publishing Co的董事长,该出版公司旗下有《Ebony》和《Jet》杂志。

特斯拉在声明中表示,该特别委员会有权代表公司董事会采取任何行动,以评估和洽谈可能的交易以及马斯克提议的任何交易的替代方案。

Latham & Watkins LLP担任该委员会的法律顾问。除该特别委员会之外,特斯拉还单独聘请Wilson Sonsini Goodrich & Rosati担任自己的法律顾问。(天门山)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217167-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm