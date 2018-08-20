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AI新利器！英伟达推出图灵架构GPU

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 04:02

AI新利器！英伟达推出图灵架构GPU,英伟达 gpu 图灵 黄仁勋

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月15日消息，据GamesBeat报道，英伟达表示，随着英伟达图灵图形处理单元(GPU)架构的推出，该公司“重新发明了计算机图形学”。该架构将成为未来一系列图形芯片的基础，这些芯片将专注于实时光线追踪，或高度真实、物理精确的图形。

AI新利器！英伟达推出图灵架构GPU


图：英伟达首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）展示10 GigaRay显卡Quadro rtx8000

在加拿大温哥华举行的SIGGRAPH 2018计算机图形与交互技术大会上，英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)发表主题演讲时说，新设计是“CUDA GPU自2006年发明以来的最大飞跃”。该架构可比上代架构快5倍的速度处理图形。图灵的新RT Cores（光线追踪核心）可以加速光线追踪，而新的Tensor Cores（张量核心）可以用于人工智能推理，这两种功能首次结合起来，使实时光线追踪成为可能。

黄仁勋表示：“这是我们在一代人的时间里所实现的最大一次飞跃。”这两个引擎以及更强大的模拟计算和增强栅格化，开创了新一代的混合渲染功能，以推动该公司所说的2500亿美元视觉效果产业前进。英伟达表示，混合渲染可以实现相当于电影质量的交互体验、由神经网络提供的惊人效果以及高度复杂模型的流体交互。

黄仁勋表示，第一批使用图灵架构的芯片是Nvidia Quadro rtx8000、Quadro rtx6000和Quadro rtx5000 GPU。他说：“图灵架构是英伟达十多年来在计算机图形学领域最重要的创新。混合渲染将改变这个行业，为我们的生活带来更多的美好设计、更丰富的娱乐以及更多的互动体验。实时光线追踪的到来是我们行业的圣杯。”

图灵架构是英伟达第8代GPU架构，它也是第一种光线追踪GPU架构。通过使用图灵的混合渲染功能，应用可以六倍于上一代Pascal的速度模拟物理世界。分析公司JPR首席执行官乔恩・佩迪（Jon Peddie）在声明中称：“这是计算机图形史上的一个重要时刻，英伟达在我们预想的5年前就提供了实时光线追踪。”

图灵架构有专门的光线追踪处理器，称为RT Cores，它加速了光和声音在3D环境中以每秒10 GigaRay速度传播的计算。图灵的实时光线跟踪速度是上一代Pascal的25倍，而GPU节点可以超过CPU节点30倍的速度进行最终帧渲染。

Cinesite首席技术官米歇尔・西奥莱特（Michele Sciolette）表示:“Cinesite很自豪能与Autodesk和英伟达合作，将Arnold引入GPU中，但我们从未期望看到如此戏剧性的结果。这意味着我们可以更快、更频繁、更高质量的设置迭代。这将彻底改变我们的艺术家的工作方式。”

图灵架构还具有Tensor Cores(即人工智能子处理器)，它可以加速深度学习训练和推理，每秒可提供500万亿张量操作。这个性能级别支持AI增强的特性，可用于创建具有强大新功能的应用程序。这些包括DLAA （深度学习抗锯齿），这是高质量运动图像生成的突破，其他应用还包括去噪、分辨率缩放和视频调速。基于图灵架构的Quadro GPU将于第四季度上市。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217168-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:GPU图灵英伟达黄仁勋

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