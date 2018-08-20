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巴菲特真的很看好 二季度又买20多亿美元苹果股票

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 07:00

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（原标题：Buffett’s Berkshire Hathaway buys another 12.4 million Apple shares）

巴菲特真的很看好 二季度又买20多亿美元苹果股票

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月15日消息，据国外媒体报道，今年第二季度，“股神”沃伦・巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔・哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)继续大笔购进苹果公司股票

根据周二提交给证券监管机构的一份最新申报文件，今年第二季度，伯克希尔・哈撒韦增持1240万股苹果股票（价值约20多亿美元），使该公司截至6月底共持有约2.52亿股苹果股票，比第一季度的2.396亿股上升约5%。在纳斯达克周二交易中，苹果收盘于209.75美元，较上一交易日上涨了0.42%，按照这一收盘价，伯克希尔・哈撒韦持有的苹果股票价值达528.57亿美元。

巴菲特旗下的伯克希尔・哈撒韦一般避免投资科技股，即使是在科技股近年来大涨的时候也不例外。苹果是克希尔・哈撒韦持有的为数不多的科技股。巴菲特曾表示，苹果生产的是他能理解的一种消费产品。

伯克希尔・哈撒韦曾多次增持苹果的股票，其中包括在2017年初增持逾一倍的苹果股票。截至今年3月31日，伯克希尔是仅次于先锋集团(Vanguard Group)的苹果第二大股东，持有苹果4.96%的股份。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217169-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:苹果科技股伯克希尔・哈撒韦股票巴菲特

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