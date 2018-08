¶Ô5ÄêºóµÄÔ¤ÑÔÄãÐÅÂð?¹ùÃ÷åZ:Æ»¹û³µ»ò2023ÄêÉÏÊÐ

对5年后的预言你信吗?郭明錤:苹果车或2023年上市

(原标题:Kuo: Apple Car likely to launch in 2023-2025, fuel $2 trillion company valuation)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月15日消息,据国外媒体报道,著名的苹果分析师郭明錤认为,苹果公司的自动驾驶汽车项目Project Titan,最早将在2023年初推出新产品,这将引发该公司市值再增万亿美元的猜测。

郭明錤在发送给投资者的研究报告中,讨论了苹果市值再增万亿美元的途径。本月早些时候,苹果成为第一家市值达到1万亿美元的美国上市公司,而此前该公司公布了创纪录的利好上季度财报。

据郭明錤表示,苹果快速增长的服务部门、AR业务和其神秘的苹果汽车(Apple Car)项目,有望推动该公司市值达到2万亿美元高位。

除预计传闻中的Apple Car将在2023年至2025年之间发布外,郭明錤对Apple Car几乎没有提及什么。这位分析师是如何得出这一时间预期,目前无法知道。但他认为汽车市场正在发生结构性转变,预计苹果会利用好这一市场机会。特别是,这家iPhone制造商能够利用该行业由于新技术的引进而出现的“潜在的巨大”替代需求。郭明錤认为,目前的汽车市场已经成熟,到了转变的时候了,就像iPhone推出之前的智能手机市场一样。

“苹果的领先技术优势(如AR)将重新定义汽车,并将苹果汽车(Apple Car)与同行的产品区分开来,”郭明錤在这份研究报道中写道,“随着苹果汽车等技术,通过进入巨大的汽车金融市场,苹果的服务将实现大幅度增长。与消费类电子行业的目前竞争对手以及在汽车领域潜在的竞争对手相比,苹果能够更好地将硬件、软件和服务整合在一起。”

除了传闻中的Apple Car,预计在很大程度上苹果将依赖其服务业务创造可观的收入流。由于其固有的可移植性,苹果音乐(Apple Musi)、iCloud以及应用商店App Store等苹果服务,能够在多种硬件平台上茁壮成长。

在上一财季,苹果的服务业务营收创纪录地达到95亿美元,打破了前一季度91.9亿美元的记录。

郭明錤表示,新的用户界面技术——如增强现实技术和上述汽车项目——正在重新定义现有产品。预计正在进军AR的苹果公司在未来几年有望取得成果,其中最可期盼的是在2020年,有传言称届时苹果将推出一副AR眼镜。

“在过去,通过创新其UI,例如Mac鼠标、iPod点击轮和iPhone多点触控,苹果在重新定义现有产品和新产品,这一直在推动苹果大幅度增长。我们预计,苹果将通过提供由AR眼镜创造的AR体验来重新定义现有产品的UI,这款AR眼镜很可能在2020年推出。”(天门山)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217170-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm