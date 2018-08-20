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陆奇去向终于定了：成YC中国创始人及CEO

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 10:00

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陆奇去向终于定了：成YC中国创始人及CEO

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月15日消息，美国创业加速器Y Combinator今日宣布正式进入中国；前百度总裁兼首席运营官陆奇出现在媒体见面会现场，并宣布将出任Y Combinator中国创始人及首席执行官，同时陆奇还将担任Y Combinator全球研究院院长。

据了解，Y Combinator（简称YC）成立于2005年3月，是一家以投资种子阶段初创公司为业务的创投公司。与传统的创投公司不同，Y Combinator比较像一个初创公司团队的“孵化器”，并以孕育创业公司为目标的“训练营”；他们不只会向初创公司提供一定金额的种子基金，而且会给予他们创业建议，以及每年举行两次，每次为期三个月的“课程”，以让参加了的创业团队增强他们的执行能力。这家机构已经孵化了超过1900家初创公司，这些公司的总估值达到1000亿美元。这其中包括短租平台Airbnb、云储存服务供应商Dropbox、数字支付供应商Stripe、美国社交新闻互联网公司Reddit和开放源代码平台Docker等公司。

YC董事长谈陆奇入职 （来源：网易科技频道）

“陆奇是一位分外杰出的技术专家，他的使命与我们相符，”YC董事长奥尔特曼(Sam Altman)说，“他能够把YC在美国的成功经验应用到中国市场。我乐观地猜测，未来10年内很大一部分科技公司都将在中国或美国诞生，而有中国创始人加入这个社区将格外令人兴奋。”

据介绍，十多年来，虽然YC服务的创业公司来自世界各地，但他们却一直只在硅谷运营。进入中国是YC设立的首个海外业务拓展团队，它将由中国的人才组建（By China）、为中国的创业者和经济发展服务（For China）、以及成为中国社会的组成部分（Of China）。

陆奇毕业于复旦大学，获计算机科学学士、硕士学位，此后就读于卡耐基梅隆大学，获计算机科学博士学位。陆奇博士除了在学术界发表过一系列高质量的研究论文，还持有40多项美国专利。1998年，陆奇加入雅虎公司，2007年晋升为雅虎执行副总裁；2008年8月，陆奇离开雅虎，并于次年1月正式加盟微软任网络服务集团总裁，2013年出任微软集团全球执行副总裁，2016年9月宣布从微软离职。

陆奇于2017年1月17日加入百度，担任百度集团总裁兼首席运营官、百度董事及董事会副主席，主要负责百度的产品、技术、销售及市场运营，兼任百度智能驾驶事业群组总经理。2018年7月，不再担任百度集团总裁兼首席运营官，继续担任集团公司副董事长。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217171-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:执行官中国YC陆奇

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