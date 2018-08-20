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亚马逊在英国被投诉，广告说"一天送达"基本做不到

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 12:00

亚马逊在英国被投诉，广告说“一天送达“基本做不到,亚马逊 英国 prime

（原标题：Amazon's one-day delivery ad banned as 'misleading'）

亚马逊在英国被投诉，广告说一天送达基本做不到

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月15日消息，据国外媒体BBC报道，英国广告监管机构表示，它已收到280起有关亚马逊一天送达广告的投诉。这些投诉大多数来自该网络零售巨头的Prime会员，他们反映称并没有在一天内从该公司收到订购的产品。该机构称该面向Prime会员的广告具有误导性，因此被禁止。

英国广告标准管理局（ASA）表示，这种广告“绝不能再以目前的形式出现”，亚马逊必须明确指出“很大一部分”Prime商品无法次日送达。

亚马逊方面回应称，“绝大多数”一天送达订单都是准时送达的。该公司表示，去年的“极端天气时期”致使“一小部分订单”未能按时送到顾客手中。

在英国，亚马逊提供次日送达的Prime会员服务费用为每月7.99英镑，或者每年79英镑。

英国广告标准管理局指出，亚马逊Prime服务去年12月在其网站上发布的广告意味着，消费者会假定所有标有Prime标签的商品都是“一天送达”，即这些商品将在订单下达后的第二天送达。

然而，亚马逊网站上的其他地方解释说，它的一天送达服务是指在“发货后一个工作日送达”，顾客下单的时间也会决定商品是否在下单当天发货。

英国广告标准管理局称，在购买亚马逊Prime服务之前，用户不太可能会发现这些信息。

“消费者可能会觉得，有了一天送达的选项，只要他们下单不是太晚或者避开周日送货，所有标有Prime标签的商品都会在次日送达。但实际上，很大一部分Prime商品并不能次日送达，因此我们认定该广告具有误导性。“英国广告标准管理局在裁决中说道。

亚马逊在英国被投诉，广告说一天送达基本做不到

亚马逊表示，“绝大多数”的投诉是在媒体报道了最初几起投诉之后发生的。

该公司的发言人说，“亚马逊Prime服务为会员提供了极好的好处，包括数百万件符合条件的商品无需支付额外的费用就能一天送达。”

“在下单之前和整个购物过程中，我们都会显示出预期的送达时间，我们也马不停蹄地努力按时送达。”

消费者组织Citizens Advice说，如果在线零售商不能按时送达商品，它们应当向顾客提供赔偿。

该组织指出，存在配送延迟问题的并不只有亚马逊。Citizens Advice的负责人吉莉安・盖伊（Gillian Guy）称，“我们发现，40%使用优质配送服务的人收到包裹的时间比预期晚。

“如果消费者支付了亚马逊Prime等服务的费用，当他们的包裹不能按时送达时，相比一次性的配送服务，他们会更难估算自己究竟亏了多少钱。”（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217173-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:英国Prime亚马逊

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