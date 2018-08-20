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易读|小爱同学月活跃设备破3千万 累计唤醒超50亿次

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 15:00

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易读|小爱同学月活跃设备破3千万 累计唤醒超50亿次


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月15日消息，小米官方宣布截止7月底，小爱同学月活跃设备超过3000万，今年7月小爱同学唤醒超过10亿次，累计唤醒已超过50亿次。

2017年3月，首款人工智能语音电视小米电视4A发布，小爱同学正式问世。截止至2018年7月底，小爱同学月活跃设备已经超过了3000万，每月唤醒超过10亿次，累计唤醒已超过50亿次。小米方面表示，从去年3月发布至今，小爱同学迎来爆发期，已成为国内最活跃的人工智能语音交互平台。

以小爱同学为核心，小米AI已经全面赋能小米各系列产品。小爱同学已支持小米手机、小米电视、小爱音箱、儿童手表、儿童故事机、翻译机、车载后视镜、智能手表等小米和小米生态链数百款产品。

小米集团创始人雷军说，“小米很早就意识到，人工智能是未来十年最重要的技术革命，会像互联网一样成为一个基本元素。小米建成了全球最大的消费级IoT物联网平台，能够为人工智能提供丰富的应用场景、用户、流量和数据，同时人工智能又能为小米的产品和互联网服务全面赋能。人工智能将帮助小米捕捉下一个十年的风口，对小米在未来成长为一家伟大的公司有着战略级的意义。”（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217175-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:小米人工智能唤醒小米电视小爱

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