信而富发布Q2财报 宣布2000万美元的股票回购计划

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科技传媒网讯 网易科技新闻 8月15日消息，中国网络借贷信息中介平台信而富（NYSE：XRF）发布未经审计的截止至2018年6月30日的第二季度财务数据。

财报显示，信而富交易与服务费毛收入总额达3,510万美元，较2017年第二季度的2,450万美元增长43%。其中现金消费类借款毛收入940万美元，生活方式类借款毛收入2,570万美元。二季度信而富净收入为2,300万美元，同比增长51%。

财报显示，一般公认会计准则（GAAP）下信而富二季度的净亏损为1,060万美元，较2017年第二季度的1,350万美元净亏损缩小22%。非GAAP下的调整后所得税前亏损为870万美元，2017年第二季度为1,270万美元，实现调整后每股亏损缩小一半。与GAAP下的结果相比，此亏损剔除了股权激励和组织架构调整成本。调整后每股盈利为-0.13美元/股，去年同期为-0.26美元/股，每股亏损缩小一半。每股净亏损的大幅缩小主要是变现能力提高推动毛收入和净收入强劲增长，以及提高运营效率使得运营费用降低的结果。

财报显示，信而富二季度新增借款人7.3万，撮合借款交易笔数为170万笔，撮合借款交易总额4.08亿美元，较去年同期下降43%。撮合借款交易总额的下降是在公司有意推动的产品组合调整之下。其中现金消费类借款的交易金额同比下降55%至2.89亿美元，生活方式类借款的交易金额同比增长42%至1.18亿美元。信而富单笔借款的平均金额为234美元，同比上升65%。首席财务官沈筠卿指出，“我们还在二季度全面更新了产品组合，产品组合的调整有效地帮助我们将盈亏平衡点降低到2017年借款交易总额水平的一半以下。”

另据信而富财报显示，第二季度信而富将生活方式类借款的业务操作移至线上，关闭20家多线下数据验证中心。这些措施让运营费用降低420万美元，也让公司的盈亏平衡点下降至2017年借款交易总额水平的一半以下。

信而富表示，第二季度的业绩表明，公司在走向盈利的道路上取得长足进展。除非监管或出借资金环境发生难以预期的变化，将会进一步朝这一方向顺利前进，实现盈利。

信而富认为其美国存托凭证（ADR）的当前市价未能反映公司业务的广阔前景，因而极具价值。因此，公司计划启动2,000万美元的股票回购计划。

对于股票回购计划，信而富CEO王征宇表示，“作出股票回购的授权反映出信而富董事会对于公司的未来充满信心。在当前环境下回购股票将是合理的、有益股东权益的资金使用途径，同时也符合我们审慎的资金配置战略和为股东创造价值的承诺。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217176-1.html

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