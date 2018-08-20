澳洲在线设计独角兽Canva正式推出中文版产品

科技传媒网讯 网易科技新闻8月15日消息，今日在线设计平台Canva今日举行以“释放设计原创力”为主题的发布会，宣布面向中国市场推出Canva中文版产品，针对中国用户对于平面设计日益蓬勃和多样化的独特需求，量身打造中文网站以及iOS和安卓移动端应用，为中国用户提供更为友好的中文界面、更为丰富的设计素材和更为本地化的产品功能。

Canva联合创始人兼首席执行官梅勒妮・珀金斯（Melanie Perkins）、Canva首席布道师盖伊・川崎（Guy Kawasaki）以及Canva中国区首席执行官张源出席活动并现场分享了Canva的品牌愿景、产品功能及针对中国市场的战略规划。视觉中国集团首席执行官梁军、汉仪字库首席执行官谢立群和One Show大中华区首席代表马超也受邀出席，共同见证该产品的上线发布。

Canva于2013年首创了一个操作简便的拖拽式在线设计平台，该平台现在支持100余种语言，拥有海量且持续更新的版权图片和字体素材库，为各行各业的个人用户和企业用户提供包括演示文稿、海报、横幅、社交媒体图片、邀请函、简历等多种设计场景的数万款免费模板，助力他们跨越传统设计工具的技术门槛，轻松创建原创力满格的设计作品。2018年1月，Canva获得来自红杉资本中国基金、Blackbird Ventures和Felicis Ventures的新一轮4000万美元融资，估值超过10亿美元，跻身独角兽行列。

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