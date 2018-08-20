澳洲在线设计独角兽Canva正式推出中文版产品,独角兽 canva 执行官
科技传媒网讯 网易科技新闻8月15日消息，今日在线设计平台Canva今日举行以“释放设计原创力”为主题的发布会，宣布面向中国市场推出Canva中文版产品，针对中国用户对于平面设计日益蓬勃和多样化的独特需求，量身打造中文网站以及iOS和安卓移动端应用，为中国用户提供更为友好的中文界面、更为丰富的设计素材和更为本地化的产品功能。
Canva联合创始人兼首席执行官、首席布道师以及中国区首席执行官与现场嘉宾共同见证该产品的上线发布
Canva联合创始人兼首席执行官梅勒妮・珀金斯（Melanie Perkins）、Canva首席布道师盖伊・川崎（Guy Kawasaki）以及Canva中国区首席执行官张源出席活动并现场分享了Canva的品牌愿景、产品功能及针对中国市场的战略规划。视觉中国集团首席执行官梁军、汉仪字库首席执行官谢立群和One Show大中华区首席代表马超也受邀出席，共同见证该产品的上线发布。
Canva于2013年首创了一个操作简便的拖拽式在线设计平台，该平台现在支持100余种语言，拥有海量且持续更新的版权图片和字体素材库，为各行各业的个人用户和企业用户提供包括演示文稿、海报、横幅、社交媒体图片、邀请函、简历等多种设计场景的数万款免费模板，助力他们跨越传统设计工具的技术门槛，轻松创建原创力满格的设计作品。2018年1月，Canva获得来自红杉资本中国基金、Blackbird Ventures和Felicis Ventures的新一轮4000万美元融资，估值超过10亿美元，跻身独角兽行列。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217177-1.html
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