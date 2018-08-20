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SpaceX公开展示载人飞船 明年有望送宇航员进太空

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 17:01

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（原标题：SpaceX readies its spacecraft and astronauts for crewed missions）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据Engadget报道，美国SpaceX的首要任务是将人类进入太空，并最终将人类送上火星。目前，这家火箭发射公司需要致力于将宇航员送上国际空间站。为此，它最近展示了执行这个历史使命的部分硬件和宇航员。

SpaceX公开展示载人飞船 明年有望送宇航员进太空

美国上一次载人航天任务(也是最后一次航天飞机任务STS-135)是2011年从肯尼迪航天中心发射的。自那以来，美国宇航员就开始搭乘俄罗斯的火箭前往空间站。与此同时，SpaceX、波音和美国宇航局(NASA)正执行“商业航天员计划”(Commercial Crew Program)，以期重振美国载人飞行产业。

虽然这个项目的名字听起来显得平平无奇，但它不仅让NASA兴奋，也让正在测试(并将最终登上)SpaceX龙飞船的四位宇航员兴奋不已。为了实现这一目标，SpaceX花了数年时间与NASA以及宇航员鲍勃・本肯(Bob Behnken)和道格・赫尔利(Doug Hurley)密切合作，帮助一切准备就绪。

在过去的三年里，这些经验丰富的宇航员与SpaceX分享了他们的专业知识，包括从在飞船的什么地方放置按钮，到制作最适合逃逸速度下使用(逃离天体引力所需的速度)的椅子，再到不断改进设计时尚的航天服。本肯和赫尔利都有两次航天飞机飞行经历，赫尔利甚至参加了航天飞机在美国最后的太空发射。

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他们和宇航员维克多・格洛弗（Victor Glover）、迈克尔・霍普金斯（Michael Hopkins）计划在2019年4月份参与载人发射(Demo-2)。SpaceX公司还计划在今年11月进行一次无人驾驶试飞(Demo-1)。在这两个日期之前有很多事情要做，但是在发射之前，SpaceX想要展示它已经做好准备。

SpaceX日前邀请媒体参观和了解其载人龙飞船（Dragon Crew），并与宇航员和管理人员交谈。飞船本身是最大的惊喜。如果你看过航天飞机的内部照片，可能还记得大量的仪表、旋钮、杠杆和灯光。它很像商业航空公司航班的驾驶舱，但里面有更多的东西。

载人龙飞船的内部空间更大。有四张椅子和一个三屏幕的控制面板，前面两个座位中间还有一个触摸屏。左边的屏幕是态势感知和时间轴，它会显示飞船的轨道，预计在什么时候与地面失去联系。中间屏幕显示姿态(飞机或航天器的方向)，以及国际空间站和太阳的位置。后者用于太阳能充电。

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屏幕下面是各种按钮(指令、滚轴、屏幕以及电源等)，它们大部分都覆盖着塑料面板。载人龙飞船是无人驾驶的，只有当系统失效时，这些控制才会生效。在所有这些控件的中心是个弹出按钮。在火箭起飞或升空的任何时刻，飞船都可以从火箭中弹出。你看不到的是操纵杆。相反，如果自动驾驶系统出现故障，飞行员不得不接管，他们可以使用中间的触摸屏来控制飞行器。

当被问及缺少操纵杆的问题时，本肯说，与SpaceX合作真的很像试飞员在与飞机制造商合作。霍普金斯补充说，飞机总会有变化和改进。换句话说，技术进步在继续，这些宇航员几十年来始终是推进飞机技术进步的重要驱动力。这些宇航员指出，他们都是试飞员，SpaceX与美国宇航局密切合作。SpaceX总裁兼首席运营官格温・肖特韦尔(Gwynne Shotwell)表示:“在能够确保安全飞行之前，我们不会匆忙行事。”

这次飞行将把宇航员安置在大约有公寓浴室大小的太空舱中。里面虽然有四把椅子，但却可以容纳七名乘客。尽管其他三名宇航员将会坐在其他四名宇航员的下方，但这个区域目前被用作储存空间。SpaceX表示，现在NASA只需要派遣四名宇航员，将来可以轻松地扩大宇航员数量。

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该公司还展示了太空舱的模拟器。SpaceX向模拟器输入他们能想到的任何场景，看看系统和宇航员如何做出反应，他们将继续使用它，直到2019年11月发射前的几周。他们已经调整了飞行任务的操作顺序，以及在不同情况下如何进出舱门顶部。

当他们出现在国际空间站时，他们可能会是穿着最好的宇航员。他们可以穿上显得温文尔雅的宇航服，就像载人龙飞船的许多其他方面一样，在NASA和宇航员的帮助下，其设计随着时间的推移而不断改进。赫尔利说，旧款宇航服很大，里面有很多金属，头盔在能见度方面表现也不是很好。相比之下，SpaceX的宇航服和头盔则比较轻。赫尔利说:“我和鲍勃穿了二三十次宇航服，现在已经差不多准备就绪。”

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准备工作尤其繁复，每个环节都需要经过反复测试。龙飞船的火箭已经向国际空间站运送过6次货物。但这一次运输对象是人，每个人都明白其中的风险。格洛弗说:“我唯一害怕的就是不能回到家里。”但他补充说，在军队的每次出征时，他都会考虑到这一点。他对自己在国际空间站的首次经历充满期待。

本肯对美国重返太空飞行领域感到非常兴奋，他的朋友和家人可以亲眼看到他从佛罗里达海岸起飞的场景，而不是从俄罗斯的电视上看到。他说：“如果是在自家后院，情况就完全不同了。”再加上这是SpaceX的首次载人飞行，这将是个备受关注的事件。即使是11月份进行的无人发射，也比典型的猎鹰火箭发射吸引更多的眼球。

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媒体的问答环节是在SpaceX厂房举行的，那里位于龙飞船无尘室的前面。有时，在为太空制造火箭的员工嘈杂声中，很难听到答案。格洛弗花了点儿时间提醒大家，创造历史的不仅仅是我们采访的四位宇航员。他说：“所有的背景噪音都预示着，正有惊人的事情发生。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217178-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:NASA太空宇航员载人飞船SpaceX

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