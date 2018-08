SpaceX公开展示载人飞船 明年有望送宇航员进太空

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息,据Engadget报道,美国SpaceX的首要任务是将人类进入太空,并最终将人类送上火星。目前,这家火箭发射公司需要致力于将宇航员送上国际空间站。为此,它最近展示了执行这个历史使命的部分硬件和宇航员。

美国上一次载人航天任务(也是最后一次航天飞机任务STS-135)是2011年从肯尼迪航天中心发射的。自那以来,美国宇航员就开始搭乘俄罗斯的火箭前往空间站。与此同时,SpaceX、波音和美国宇航局(NASA)正执行“商业航天员计划”(Commercial Crew Program),以期重振美国载人飞行产业。

虽然这个项目的名字听起来显得平平无奇,但它不仅让NASA兴奋,也让正在测试(并将最终登上)SpaceX龙飞船的四位宇航员兴奋不已。为了实现这一目标,SpaceX花了数年时间与NASA以及宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)和道格·赫尔利(Doug Hurley)密切合作,帮助一切准备就绪。

在过去的三年里,这些经验丰富的宇航员与SpaceX分享了他们的专业知识,包括从在飞船的什么地方放置按钮,到制作最适合逃逸速度下使用(逃离天体引力所需的速度)的椅子,再到不断改进设计时尚的航天服。本肯和赫尔利都有两次航天飞机飞行经历,赫尔利甚至参加了航天飞机在美国最后的太空发射。

他们和宇航员维克多·格洛弗(Victor Glover)、迈克尔·霍普金斯(Michael Hopkins)计划在2019年4月份参与载人发射(Demo-2)。SpaceX公司还计划在今年11月进行一次无人驾驶试飞(Demo-1)。在这两个日期之前有很多事情要做,但是在发射之前,SpaceX想要展示它已经做好准备。

SpaceX日前邀请媒体参观和了解其载人龙飞船(Dragon Crew),并与宇航员和管理人员交谈。飞船本身是最大的惊喜。如果你看过航天飞机的内部照片,可能还记得大量的仪表、旋钮、杠杆和灯光。它很像商业航空公司航班的驾驶舱,但里面有更多的东西。

载人龙飞船的内部空间更大。有四张椅子和一个三屏幕的控制面板,前面两个座位中间还有一个触摸屏。左边的屏幕是态势感知和时间轴,它会显示飞船的轨道,预计在什么时候与地面失去联系。中间屏幕显示姿态(飞机或航天器的方向),以及国际空间站和太阳的位置。后者用于太阳能充电。

屏幕下面是各种按钮(指令、滚轴、屏幕以及电源等),它们大部分都覆盖着塑料面板。载人龙飞船是无人驾驶的,只有当系统失效时,这些控制才会生效。在所有这些控件的中心是个弹出按钮。在火箭起飞或升空的任何时刻,飞船都可以从火箭中弹出。你看不到的是操纵杆。相反,如果自动驾驶系统出现故障,飞行员不得不接管,他们可以使用中间的触摸屏来控制飞行器。

当被问及缺少操纵杆的问题时,本肯说,与SpaceX合作真的很像试飞员在与飞机制造商合作。霍普金斯补充说,飞机总会有变化和改进。换句话说,技术进步在继续,这些宇航员几十年来始终是推进飞机技术进步的重要驱动力。这些宇航员指出,他们都是试飞员,SpaceX与美国宇航局密切合作。SpaceX总裁兼首席运营官格温·肖特韦尔(Gwynne Shotwell)表示:“在能够确保安全飞行之前,我们不会匆忙行事。”

这次飞行将把宇航员安置在大约有公寓浴室大小的太空舱中。里面虽然有四把椅子,但却可以容纳七名乘客。尽管其他三名宇航员将会坐在其他四名宇航员的下方,但这个区域目前被用作储存空间。SpaceX表示,现在NASA只需要派遣四名宇航员,将来可以轻松地扩大宇航员数量。

该公司还展示了太空舱的模拟器。SpaceX向模拟器输入他们能想到的任何场景,看看系统和宇航员如何做出反应,他们将继续使用它,直到2019年11月发射前的几周。他们已经调整了飞行任务的操作顺序,以及在不同情况下如何进出舱门顶部。

当他们出现在国际空间站时,他们可能会是穿着最好的宇航员。他们可以穿上显得温文尔雅的宇航服,就像载人龙飞船的许多其他方面一样,在NASA和宇航员的帮助下,其设计随着时间的推移而不断改进。赫尔利说,旧款宇航服很大,里面有很多金属,头盔在能见度方面表现也不是很好。相比之下,SpaceX的宇航服和头盔则比较轻。赫尔利说:“我和鲍勃穿了二三十次宇航服,现在已经差不多准备就绪。”

准备工作尤其繁复,每个环节都需要经过反复测试。龙飞船的火箭已经向国际空间站运送过6次货物。但这一次运输对象是人,每个人都明白其中的风险。格洛弗说:“我唯一害怕的就是不能回到家里。”但他补充说,在军队的每次出征时,他都会考虑到这一点。他对自己在国际空间站的首次经历充满期待。

本肯对美国重返太空飞行领域感到非常兴奋,他的朋友和家人可以亲眼看到他从佛罗里达海岸起飞的场景,而不是从俄罗斯的电视上看到。他说:“如果是在自家后院,情况就完全不同了。”再加上这是SpaceX的首次载人飞行,这将是个备受关注的事件。即使是11月份进行的无人发射,也比典型的猎鹰火箭发射吸引更多的眼球。

媒体的问答环节是在SpaceX厂房举行的,那里位于龙飞船无尘室的前面。有时,在为太空制造火箭的员工嘈杂声中,很难听到答案。格洛弗花了点儿时间提醒大家,创造历史的不仅仅是我们采访的四位宇航员。他说:“所有的背景噪音都预示着,正有惊人的事情发生。”(小小)

