微信支付宝火爆背后,这个"小白盒"成了大赢家

(原标题:Former Tokyo-based engineer emerges as big winner from China’s love affair with the QR code)

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息,据《南华早报》(SCMP)报道,曾在东京做工程师的意锐新创公司创始人兼董事长王越是中国的二维码风潮的大赢家之一。他在北京的公司制造了中国70%的销售点扫码设备,其扫码设备使用拼图玩具式的数字标签来处理交易。

如今,现年42岁的王越计划将其名为“意锐小白盒”的自助识读支付设备推向包括日本和新加坡在内的海外市场,他押注移动支付和二维码支付也将会像席卷中国一样席卷其它的地区。

他的公司意锐新创正在与日本的数家机构组织、支付宝以及其它的国际移动支付品牌进行密切的合作,以期推动二维码支付在日本、菲律宾、新加坡、印尼和整个亚洲地区的普及。

自2015年以来,意锐已经出货了100多万个意锐小白盒,然而该数字与中国的支付点数量相比仍微不足道。

对于王越来说,向日本和亚洲其他地区的扩张标志着他的职业生涯走出了一个圆满的旅程。他曾在2001年在东京的一家公司做过工程师。

他是在日本注意到当地的医院使用二维码的。二维码是由丰田汽车公司旗下汽车零部件公司电装(DENSO)发明的,旨在解决传统斑马条纹条码所能存储的信息量有限的问题。

2002年,他回到中国,成立了意锐来开发二维码。早在2008年,他就开始制作盒式扫码设备,最初是为了验证二维码优惠券和会员卡。2015年,随着支付宝和微信支付越来越流行,该公司使用意锐小白盒来为移动支付提供便利。

近年来,随着中国消费者不断减少使用纸质支票和信用卡,转而拥抱手机二维码支付,王越的业务迎来了重大的突破。如今,肯德基有6000家中国门店在使用他的扫码支付设备,该设备同时支持最流行的两款移动支付服务——支付宝和微信支付。

在中国大陆,有6000家肯德基门店使用同时支持支付宝和微信支付的意锐小白盒。

该设备定价299元,对于蔬菜商贩和食品推车小贩等小商户来说,这是一个相对便宜的选择,不用大量处理现金也更加安全和方便。

“二维码支付将在发展中国家流行起来,特别是在许多消费者不使用信用卡而直接使用智能手机支付的地区。”王越最近在北京接受采访中说,“意锐小白盒从根本上解决了当前移动支付的痛点,使得它处理起来更加方便快捷。移动支付也已经成为中国人生活中不可或缺的一部分。”

王越说,他相信至少在未来10年内,二维码支付将会成为移动支付的主流形式,因为它兼具便捷性和低成本这两个优点。

这种信念将受到考验。在新加坡和香港等海外市场,除了现金以外,消费者仍然主要使用信用卡、借记卡甚至公共交通卡来支付购物费用。与传统的刷卡签字模式相比,非接触式技术和芯片技术的进步也缩短了支付的处理时间。

移动支付在中国到底有多流行呢?中国央行上月发布通知,提醒商家必须接受现金支付。在该国,通过智能手机使用支付宝或微信来支付已变得非常普遍,甚至连街上的乞丐也会拿出二维码来讨钱,因为许多路人都不携带现金。

市场研究公司易观国际的数据显示,今年第一季度,中国的移动支付交易额超过40万亿元(约合5.8万亿美元)。

在使用假冒二维码来转移移动支付款额的广泛欺诈行为被媒体曝光以后,监管机构鼓励人们不要使用静态的二维码(比如商家打印在纸上的二维码)。意锐的发展因此得到了进一步的提振。静态二维码扫码支付的单日限额是500元。意锐小白盒的优势在于,能够读取支付者智能手机上生成的二维码,还能够处理电子会员卡和优惠券。

移动支付的日益普及催生了一大波支付终端制造商,其中包括福建联迪商用设备公司、新大陆支付技术公司和北京拉卡拉支付公司。获小米投资的POS终端开发商上海商米科技公司推出了也能处理外卖应用订单的扫码设备。星巴克在中国使用霍尼韦尔公司(Honeywell)的条形码读取器。

“我们还只是处在移动支付的春天。”王越说。“就在10年前,调出二维码得耗时17秒。当时几乎没有人能想象二维码支付在今天会如此地被广泛使用。”(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-217180-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm