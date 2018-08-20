　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

Uber Q2财报：营收27亿美元同比增51% 无人车烧钱

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 23:00

Uber Q2财报：营收27亿美元同比增51% 无人车烧钱,优步 预定量 eats 踏板车 净营收

（原标题：Uber Q2 2018 revenue, bookings slow slightly）


Uber发布二季度财报 营收和预定量增长略有放缓


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据CNBC报道，，网约车巨头Uber发布了2018年第二季度财报，显示净利润和预订量增长略有放缓。其二季度营收同比增长51%，亏损同比收窄24%，但较上一季度增加32%。

首席执行官达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示，Uber正在投资像Uber Eats、电动单车和踏板车这样的大赌注，并进军中东和印度等高潜力市场。

Uber的财务数据显示，该公司今年仍有望实现逾100亿美元的营收，尽管自第一季度以来增长有所放缓，亏损增加。Uber财报显示，其第二季净营收为27亿美元，较上年同期增长51%，总预订量为120亿美元，较上年同期增长41%。这比今年第一季度营收和预定量增长速度略有下降，当时其营收同比增长67%，预订量同比增长55%。

Uber调整后的第二季度EBITDA亏损为4.04亿美元。这比去年同期下降了24%，但比第一季度增长了32%。经调整后的第二季度净亏损扩大至6.59亿美元，高于第一季度的5.77亿美元。截至6月底，Uber手头的现金总额为73亿美元，比上一季度增加了10亿美元。

由于Uber是私有企业，这些数据不会在政府文件中公开披露，但该公司会定期向自己的投资者提供这些数据。

Uber是全球估值最高的私营企业之一，过去三年估值在480亿至700亿美元之间波动。在第一季度末，该公司报告说，它正在以620亿美元的估值进行新一轮融资。该公司表示，准备在2019年上市。然而，鉴于Uber增长放缓(归咎于规模更大以及持续亏损)，其高昂的估值可能难以维持。

此外，The Information报道称，Uber无人驾驶汽车部门的支出可能令公司承受重压。据报道，在过去18个月里，这家网约车公司在无人驾驶方面的支出在1.25亿至2亿美元之间，相当于Uber季度亏损的15%至30%。不过好的一面是，Uber拥有快速增长的新业务，比如Uber Eats。科斯罗萨西此前曾表示，Uber Eats的年增长率为200%，运营成本为60亿美元，这意味着按照目前的速度，其在未来12个月的预定量有望达到60亿美元。

科斯罗萨西说：“展望未来，我们正有意投资于我们平台的未来，在像Uber Eats这样的项目上押下重注，打造Express Pool、电动单车及小型踏板车等环保交通模式，推出Freight等新业务。我们正在巩固在中东和印度等高潜力市场的领导地位。”Uber最近在电动单车和踏板车上投入巨资，收购了Jump Bikes，并投资了踏板车公司Lime。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217183-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:优步净营收预定量踏板车eats

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会"很快"

谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会“很快“,皮查伊 谷歌 中国 搜索引擎 搜索

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS