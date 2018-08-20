Uber Q2财报：营收27亿美元同比增51% 无人车烧钱

（原标题：Uber Q2 2018 revenue, bookings slow slightly）





科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据CNBC报道，，网约车巨头Uber发布了2018年第二季度财报，显示净利润和预订量增长略有放缓。其二季度营收同比增长51%，亏损同比收窄24%，但较上一季度增加32%。

首席执行官达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示，Uber正在投资像Uber Eats、电动单车和踏板车这样的大赌注，并进军中东和印度等高潜力市场。

Uber的财务数据显示，该公司今年仍有望实现逾100亿美元的营收，尽管自第一季度以来增长有所放缓，亏损增加。Uber财报显示，其第二季净营收为27亿美元，较上年同期增长51%，总预订量为120亿美元，较上年同期增长41%。这比今年第一季度营收和预定量增长速度略有下降，当时其营收同比增长67%，预订量同比增长55%。

Uber调整后的第二季度EBITDA亏损为4.04亿美元。这比去年同期下降了24%，但比第一季度增长了32%。经调整后的第二季度净亏损扩大至6.59亿美元，高于第一季度的5.77亿美元。截至6月底，Uber手头的现金总额为73亿美元，比上一季度增加了10亿美元。

由于Uber是私有企业，这些数据不会在政府文件中公开披露，但该公司会定期向自己的投资者提供这些数据。

Uber是全球估值最高的私营企业之一，过去三年估值在480亿至700亿美元之间波动。在第一季度末，该公司报告说，它正在以620亿美元的估值进行新一轮融资。该公司表示，准备在2019年上市。然而，鉴于Uber增长放缓(归咎于规模更大以及持续亏损)，其高昂的估值可能难以维持。

此外，The Information报道称，Uber无人驾驶汽车部门的支出可能令公司承受重压。据报道，在过去18个月里，这家网约车公司在无人驾驶方面的支出在1.25亿至2亿美元之间，相当于Uber季度亏损的15%至30%。不过好的一面是，Uber拥有快速增长的新业务，比如Uber Eats。科斯罗萨西此前曾表示，Uber Eats的年增长率为200%，运营成本为60亿美元，这意味着按照目前的速度，其在未来12个月的预定量有望达到60亿美元。

科斯罗萨西说：“展望未来，我们正有意投资于我们平台的未来，在像Uber Eats这样的项目上押下重注，打造Express Pool、电动单车及小型踏板车等环保交通模式，推出Freight等新业务。我们正在巩固在中东和印度等高潜力市场的领导地位。”Uber最近在电动单车和踏板车上投入巨资，收购了Jump Bikes，并投资了踏板车公司Lime。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217183-1.html

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