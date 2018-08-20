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前员工爆料：特斯拉部分汽车使用的电池有缺陷

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-20 23:02

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前员工爆料：特斯拉部分汽车使用的电池有缺陷


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据CNBC网站报道，特斯拉前工程师马丁・特里普(Martin Tripp)在推特上披露了大量内部电子邮件、照片和车辆识别码。他说，这些都是证据，表明特斯拉电池工厂的生产存在缺陷，以及特斯拉销售的产品并不完美，可能会危及司机的生命。

在此前的采访中，特瑞普曾表示，特斯拉的超级电池工厂Gigafactory在生产上走了有危险的捷径，特斯拉CEO埃隆?马斯克(Elon Musk)对此有直接了解，但未进行干预。

他在推特上写道，他在推特上公布的一组车辆识别码，是那些搭载的电池组含有已损坏电池元器件的车辆，这些电池根本就不应该安装到车辆上。

特瑞普还在推特上发布了一些照片，声称这些照片证明了特斯拉在Gigafactory的露天停车场和卡车上储存垃圾或废料，而不是存放在温控仓库。他还在推特上分享了一些图片截图，称这些图片显示了该工厂里有大量垃圾。

此前，马斯克指控特瑞普向媒体泄露和公司的制造方式，并且是不准确的，同时“侵入了”公司内部系统。由此，特瑞普与特斯拉展开了一场备受瞩目的法律大战。

特瑞普对马斯克的指控做出回应，以举报人身份正式向美国证交会投诉。

特斯拉没有立即回复记者的置评请求。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217184-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:特斯拉汽车马斯克推特

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