前员工爆料：特斯拉部分汽车使用的电池有缺陷,特斯拉 推特 汽车 马斯克
科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据CNBC网站报道，特斯拉前工程师马丁・特里普(Martin Tripp)在推特上披露了大量内部电子邮件、照片和车辆识别码。他说，这些都是证据，表明特斯拉电池工厂的生产存在缺陷，以及特斯拉销售的产品并不完美，可能会危及司机的生命。
在此前的采访中，特瑞普曾表示，特斯拉的超级电池工厂Gigafactory在生产上走了有危险的捷径，特斯拉CEO埃隆?马斯克(Elon Musk)对此有直接了解，但未进行干预。
他在推特上写道，他在推特上公布的一组车辆识别码，是那些搭载的电池组含有已损坏电池元器件的车辆，这些电池根本就不应该安装到车辆上。
特瑞普还在推特上发布了一些照片，声称这些照片证明了特斯拉在Gigafactory的露天停车场和卡车上储存垃圾或废料，而不是存放在温控仓库。他还在推特上分享了一些图片截图，称这些图片显示了该工厂里有大量垃圾。
此前，马斯克指控特瑞普向媒体泄露和公司的制造方式，并且是不准确的，同时“侵入了”公司内部系统。由此，特瑞普与特斯拉展开了一场备受瞩目的法律大战。
特瑞普对马斯克的指控做出回应，以举报人身份正式向美国证交会投诉。
特斯拉没有立即回复记者的置评请求。（刘春）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217184-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。
HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作
谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会“很快“,皮查伊 谷歌 中国 搜索引擎 搜索
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。