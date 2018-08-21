　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

传美团欲下周进行港股上市聆讯 集资最少40亿美元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 01:00

传美团欲下周进行港股上市聆讯 集资最少40亿美元,美团 上市 聆讯 港股 集资 融资

美团点评提交招股书：2017年营收339.3亿元

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据香港媒体报道，继小米（01810）之后，香港第二只“同股不同权”新股美团点评快将上市。 消息透露，美团点评计划下周进行上市聆讯，最快本月开始上市前推介，目标集资最少40亿美元（约312亿港元）。此前曾传美团欲融资60亿美元。

今年6月，美团点评在香港提交招股书。数据显示，美团点评2015-2017年营收分别为40.2亿、129.9亿、339.3亿元；营业亏损分别为84.7亿、62.6亿、38.3亿；净亏损分别为105.2亿、57.9亿、189.9亿元。

和此前港股上市的小米一样，美团也存在由于过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”。据招股书显示，美团经调整亏损净额持续收窄，从2015年的-59亿元收窄至2016年的-54亿元，2017年进一步收窄至-28亿元，三年内亏损减半。

招股书显示，截至2017年12月31日，美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元。同时，美团连续三年研发费用占收入的比重超10%，且研发费用呈现逐年递增的趋势，2015年至2017年研发费用分别为12.04亿元、23.66亿元和36.46亿元。

2017年美团的交易用户数达到3.1亿。美团交易用户人均每年交易笔数从2015年的10.4笔提升至2017年的18.8笔。美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万，其中2017年活跃商家达440万。

数据显示，2017年美团交易金额3570亿元、交易笔数58亿。2017年12月月活跃用户数为2.89亿。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217185-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:融资上市美团集资港股

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会"很快"

谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会“很快“,皮查伊 谷歌 中国 搜索引擎 搜索

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS