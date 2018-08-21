传美团欲下周进行港股上市聆讯 集资最少40亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据香港媒体报道，继小米（01810）之后，香港第二只“同股不同权”新股美团点评快将上市。 消息透露，美团点评计划下周进行上市聆讯，最快本月开始上市前推介，目标集资最少40亿美元（约312亿港元）。此前曾传美团欲融资60亿美元。

今年6月，美团点评在香港提交招股书。数据显示，美团点评2015-2017年营收分别为40.2亿、129.9亿、339.3亿元；营业亏损分别为84.7亿、62.6亿、38.3亿；净亏损分别为105.2亿、57.9亿、189.9亿元。

和此前港股上市的小米一样，美团也存在由于过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”。据招股书显示，美团经调整亏损净额持续收窄，从2015年的-59亿元收窄至2016年的-54亿元，2017年进一步收窄至-28亿元，三年内亏损减半。

招股书显示，截至2017年12月31日，美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元。同时，美团连续三年研发费用占收入的比重超10%，且研发费用呈现逐年递增的趋势，2015年至2017年研发费用分别为12.04亿元、23.66亿元和36.46亿元。

2017年美团的交易用户数达到3.1亿。美团交易用户人均每年交易笔数从2015年的10.4笔提升至2017年的18.8笔。美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万，其中2017年活跃商家达440万。

数据显示，2017年美团交易金额3570亿元、交易笔数58亿。2017年12月月活跃用户数为2.89亿。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217185-1.html

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