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易读|联想集团Q1营收119亿美元 净利润7700万美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 01:02

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易读|联想集团Q1营收119亿美元 净利润7700万美元


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，联想集团公布了2018/2019财年第一财季业绩报告。今年第一财季营收增长19%，达到了119亿美元，创历史同期新高；与此同时，联想集团报告期内实现的税前利润也达到1.13亿美元，同比增1.82亿美元。

营收119.1亿美元，同比增长19%

一季报显示，联想集团在报告期内（2018年4月~6月）营业收入增长19%，达到了119.1亿美元。

至此，联想集团营收连续第四个季度持续加速增长。报告期内联想集团实现税前利润1.13亿美元，同比增加1.82亿美元；报告期内，联想集团的税后归属股东净利润达7700万美元。

对于此业绩走势，杨元庆表示，“尽管在弯道行进的过程中，有压力，有阻力，但我们坚持认准的方向，坚持为新业务打造竞争力基础，坚持向客户导向转型，我们没有急于求成，没有遇到挫折就掉头，而是怀着破釜沉舟的决心绞尽脑汁、不断学习、不断复盘、不断调校，坚持不懈地执行，才有这来之不易的再次提速，相信随着新引擎的打造完成，我们加速的动力还会更加强劲！”

全球首发5G手机

联想表示集团营收大增、盈利能力大幅改善，主要得益于“三波战略”的有力执行。2016年底杨元庆正式提出了“三波战略”。

“三波战略”的第一波即PCSD业务方面，联想集团第一财季PC全球出货量增长10.5%，营收增长19%，达到83.08亿美元。量额齐升主要得益于联想集团持续推动的产品向高端化转型战略。在报告期内联想PC单位售价上升9.5%，PC业务利润率为5%。

本财年第一财季，联想集团工作站业务的营收增长了24%，高于市场平均水平；此外，联想集团报告期内游戏PC的营收增长了14.3%，销量增长了20.4%，同时其轻薄产品和视觉设备的营收同比增幅分别达39.3%和34.5%。

第二波战略的重要发力点移动业务（MBG），联想集团今年第一财季移动业务营收达到了16.46亿美元，成本削减了1.05亿美元，税前利润率增加了4个百分点。另外，财报提到联想集团旗下摩托罗拉品牌在今年8月将率先发布了全球首款5G智能手机。

数据中心业务 (DCG)16.29亿美元营收，大幅增长了68%；数据中心业务的整体毛利润率也较去年同期提升11个百分点。

上个财季，联想集团将个人电脑业务与移动业务合并，成立了新的“智能设备业务集团”（IDG）。除了以上两大业务，该集团还投资包括智能手机、智能显示、智能办公和AR/VR等在内的智能设备。本财季内，受新业务集团协同效应推动的影响，联想集团的IDG业务实现了99.5亿美元的营收，同比增长了14%。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217186-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:财年联想杨元庆财季

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