易读|杨元庆：联想要加速前进 尽快进入历史最高点

科技传媒网讯 网易科技新闻8月16日消息，联想发布2018/2019财年第一财季业绩，从数据来看联想已经实现了连续两个季度的盈利，用杨元庆的话，他认为联想已经跨过拐点，驶出弯道。在接受网易科技等媒体采访环节，杨元庆表示联想已经开足马力，全速前进，并要求尽快进入联想历史的最高点。

驶出弯道 要加速进入历史最高点

“一年前财报的时候，我就说过联想已经看到拐点，而现在我们已经成功跨越拐点，驶出弯道，进入全速前进阶段。这个季度的关键词是加速，可以看到我们的营业额已经连续两个季度实现双位数增长。”杨元庆表示。

财报显示，联想集团今年第一财季营收增长19%，达到了119亿美元，联想集团报告期内实现的税前利润也达到1.13亿美元，同比大增1.82亿美元。报告期内，联想集团的税后归属股东净利润也达到了7700万美元。

具体来说，联想集团第一财季PC全球出货量增长10.5%，营收增长19%，达到83.08亿美元；移动业务营收达到了16.46亿美元，成本削减了1.05亿美元，税前利润率增加了4个百分点；数据中心业务16.29亿美元营收，增长了68%。

对于“加速”这个概念，杨元庆表示一季度联想交付了很好的成绩单，对未来季度的增速非常有信心，无论是营业额的增长还是利润的改善，对联想来说都是加速。

“我们要加速前进，最起码要进入我们历史的最高点，无论是营业额还是利润，对此我们比较有信心。”杨元庆表示。

联想全年营收最高点是发生在2014/2015财年，全年营业额463亿美元，那时联想个人电脑销量稳居全球市场第一，移动业务全球智能手机第三的成绩。

motorola要继续降低费用 5G模块2019年推出

对于本季度的移动业务成绩，杨元庆表示业务健康状况得到改善，接下来短时间内该业务将强调增长和改善。

移动大业务要继续降低费用。在运营费用上，第一财季移动业务年比年减省了1.05亿美元。

“计划本财年将摩托罗拉业务年度经营费用降至10亿美元内。”杨元庆表示，“三四年前我们刚收购motorola时他们的运营费用是40亿美元以上，我们降低了一半以上。”

对于motorola和联想两个业务的策略。杨元庆表示motorola将继续聚焦在拉丁美洲，尤其是美国。在中国和印度市场，将采取motorola和联想双品牌策略。

“我们看到在中国和印度市场，仅仅使用motorola的品牌是不够的。现在成功的品牌是国内品牌，在欧美发达国家，成功的都是跨国品牌。要想在印度和中国市场成功需要不同的品牌组合策略。”杨元庆表示。

具体到中国市场，联想集团副总裁兼中国区总裁刘军透露，目前中国区手机业务主要埋头做三件事：第一个是埋头做交付，目前联想发布的新机处于相对缺货的状态，中国区正在埋头赶货；第二个埋头做的是产品，联想计划在10月份发布下一波产品，将有很大冲击力；第三件是埋头重建渠道，线上相对容易，但线下需要一定时间。

关于印度市场，今年8月初杨元庆接受媒体采访时曾表示：印度市场的发展潜力极大，我们希望联想在这里未来3-5年业务规模能达到50亿美元至60亿美元，这是我们的目标。同时，联想要在印度智能手机市场获得9%的市场份额。

在定位上，motorola将定位在中高端，主攻线下，联想品牌则聚焦在中低端，主攻线上。近期，联想已经发布了全球首款可升级到5G的智能手机motorola Z3，并且已经登陆中国市场。

杨元庆透露联想5G模块将会在2019年初推向市场。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217187-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm