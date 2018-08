中国太阳能企业协鑫建新能源小镇 还想做电动车

(原标题:China's solar giant GCL to make electric car move in new 'eco-town')

科技传媒网讯 网易科技新闻8月16日消息,据国外媒体报道,业内高管表示,中国太阳能设备制造商协鑫集团GCL正计划进军电动汽车领域,旨在利用其在能源领域的专长,在日益拥挤的电动汽车市场获得至关重要的竞争优势。

该公司目前正在江苏南京附近的句容建设一个价值50亿元人民币(合7.219亿美元)的太阳能生产基地,同时还将建设太阳能住宅、仓库和公共设施。

图示:8月14日,中国江苏省句容生态城,由太阳能制造商GCL安装的“太阳花”发电设备。

句容项目负责人唐研哲(Tang Yanzhe,音译)表示,该公司目前正与汽车制造商洽谈,在句容建设相关基础设施和生产线,以支持中国的电动汽车革命。

他表示:“我们的投资数据非常保守,如果汽车公司来的话,那将是一条长期产业链,许多配套工厂也会随之而来。”

句容是江苏启动的“特色城镇”计划的一部分,该计划旨在鼓励战略领域的投资,其他城镇则集中在水果种植、汽车和电子商务等领域。

据悉,句容2千兆瓦的太阳能电池板生产线将于今年完工,并在中国太阳能制造商正艰难应对产能过剩、需求疲软之际投入运营。

在2017年光伏发电量创纪录地增长了53千兆瓦之后,中国今年也叫停了新增装机容量。

GCL管理人员表示,低端、“过时”的生产商面临的风险最大。该公司还将在今年只投入一半的新产能,这样产量就不会增长得过快。

批评人士表示,中国各地企业之间的激烈竞争,可能导致钢铁、太阳能和电动汽车等领域的产能过剩。

据政府数据显示,截至7月中旬,全国共有118家企业注册了428款不同型号的电动汽车,较4个月前的102家企业和355款电动汽车有所上升。

图示:8月14日,中国江苏省句容生态城,一间覆盖着太阳能电池板的小屋。

汽车制造商抱怨地方补贴扭曲了电动汽车市场。中国已承诺采取行动,遏制“盲目”的行业增长。

唐承认,有很多公司进入这一领域,但他表示,那些没有“核心竞争力”的公司将很快被淘汰。

GCL正在探索其他模式,以提高其在电动汽车市场的竞争力。其目标是生产成本更低的电池,可以出租给司机,并最终回收用于太阳能存储。

GCL的重点是公共交通和运输车辆,目前该市场还有增长的空间。

他表示,“中国长三角地区是新能源汽车的最大市场。无论是运输车辆还是家用车,这里的客户基础最发达。”

