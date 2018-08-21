　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

中国太阳能企业协鑫建新能源小镇 还想做电动车

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 04:01

中国太阳能企业协鑫建新能源小镇 还想做电动车,太阳能 中国 协鑫 能源 电动汽车

（原标题：China's solar giant GCL to make electric car move in new 'eco-town'）

科技传媒网讯 网易科技新闻8月16日消息，据国外媒体报道，业内高管表示，中国太阳能设备制造商协鑫集团GCL正计划进军电动汽车领域，旨在利用其在能源领域的专长，在日益拥挤的电动汽车市场获得至关重要的竞争优势。

该公司目前正在江苏南京附近的句容建设一个价值50亿元人民币(合7.219亿美元)的太阳能生产基地，同时还将建设太阳能住宅、仓库和公共设施。

中国太阳能企业协鑫建新能源小镇 还想做电动车


图示：8月14日，中国江苏省句容生态城，由太阳能制造商GCL安装的“太阳花”发电设备。

句容项目负责人唐研哲（Tang Yanzhe，音译）表示，该公司目前正与汽车制造商洽谈，在句容建设相关基础设施和生产线，以支持中国的电动汽车革命。

他表示:“我们的投资数据非常保守，如果汽车公司来的话，那将是一条长期产业链，许多配套工厂也会随之而来。”

句容是江苏启动的“特色城镇”计划的一部分，该计划旨在鼓励战略领域的投资，其他城镇则集中在水果种植、汽车和电子商务等领域。

据悉，句容2千兆瓦的太阳能电池板生产线将于今年完工，并在中国太阳能制造商正艰难应对产能过剩、需求疲软之际投入运营。

在2017年光伏发电量创纪录地增长了53千兆瓦之后，中国今年也叫停了新增装机容量。

GCL管理人员表示，低端、“过时”的生产商面临的风险最大。该公司还将在今年只投入一半的新产能，这样产量就不会增长得过快。

批评人士表示，中国各地企业之间的激烈竞争，可能导致钢铁、太阳能和电动汽车等领域的产能过剩。

据政府数据显示，截至7月中旬，全国共有118家企业注册了428款不同型号的电动汽车，较4个月前的102家企业和355款电动汽车有所上升。

中国太阳能企业协鑫建新能源小镇 还想做电动车

图示：8月14日，中国江苏省句容生态城，一间覆盖着太阳能电池板的小屋。

汽车制造商抱怨地方补贴扭曲了电动汽车市场。中国已承诺采取行动，遏制“盲目”的行业增长。

唐承认，有很多公司进入这一领域，但他表示，那些没有“核心竞争力”的公司将很快被淘汰。

GCL正在探索其他模式，以提高其在电动汽车市场的竞争力。其目标是生产成本更低的电池，可以出租给司机，并最终回收用于太阳能存储。

GCL的重点是公共交通和运输车辆，目前该市场还有增长的空间。

他表示，“中国长三角地区是新能源汽车的最大市场。无论是运输车辆还是家用车，这里的客户基础最发达。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217188-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:中国电动汽车能源太阳能协鑫

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会"很快"

谷歌CEO皮查伊：中国版搜索就算有也不会“很快“,皮查伊 谷歌 中国 搜索引擎 搜索

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS