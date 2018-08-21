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恒大向中科院6个项目投16.5亿元 包括全球最快超算

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-21 07:00

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（原标题：China Evergrande invests in project to build world's fastest supercomputer）


恒大向中科院6个项目投16.5亿元 包括全球最快超算


科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，据国外媒体报道，中国房地产开发商恒大集团周四表示，它将向中国科学院的六个高科技项目投资16.5亿元人民币(合2.393亿美元)，其中包括一个旨在建造世界上最快超级计算机的项目。

其他项目包括人工智能、手术机器人、无人驾驶飞机、健康工程和石墨烯。恒大在一份声明中说，这6个项目目前的总价值为46亿元人民币。

今年早些时候，恒大与中科院达成协议，将向高科技行业注资1000亿元人民币。

恒大董事长许家印今年3月首次宣布，公司将在高科技领域寻找机会来推动增长。

今年4月份，该公司成立了一家子公司，专注于高科技农业研发。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217189-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:超级计算机许家印恒大集团中科院恒大

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