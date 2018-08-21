京东集团第二季度营收1223亿元 同比增长31.2%

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，今日京东集团（纳斯达克股票代码：JD）发布了2018财年第二季度业绩。财报显示，2018财年第二季度，京东集团的净收入达到1223亿元人民币（约185亿美元），同比增长31.2%，创下单季净收入的新高；这其中，来自于服务业务的净收入达到了118亿元人民币（约18亿美元），同比增长了51.0%，继续保持高速增长的态势；二季度，用于技术研发上的投入为27.81亿元人民币，较去年同期大幅增长79.8%。

京东集团2018财年第二季度业绩核心数据：

2018财年第二季度净收入1223亿元人民币（约185亿美元），同比增长31.2%；

2018财年第二季度净服务收入为118亿元人民币（约18亿美元），同比增长51.0%；

2018财年第二季度京东商城的经营利润率为1.1%，去年同期为0.8%，利润率显著提升；

截至2018年6月30日，京东过去12个月的活跃用户数为3.138亿，同比增长21.5%；

京东继续提升在中国电商领域的物流网络优势，截至2018年6月30日，京东在全国运营521个大型仓库，总面积约1160万平方米。

北京时间8月16日，中国领先的技术驱动型电商和零售基础设施服务商京东集团（纳斯达克股票代码：JD）发布了2018财年第二季度业绩，其当季净收入再创新高；净服务收入继续保持高速增长；得益于精细化运营和管理效率提升，核心业务京东商城的经营利润率显著提升。

2018财年第二季度，京东集团的净收入达到1223亿元人民币（约185亿美元），同比增长31.2%，创下单季净收入的新高；这其中，来自于服务业务的净收入达到了118亿元人民币（约18亿美元），同比增长了51.0%，继续保持高速增长的态势；二季度，用于技术研发上的投入为27.81亿元人民币，较去年同期大幅增长79.8%；作为京东集团核心业务的京东商城，2018财年第二季度经营利润率达到了1.1%，较去年同期的0.8%显著提升；京东继续提升在中国电商领域的物流网络优势，截至2018年6月30日，京东在全国运营521个大型仓库，总面积约1160万平方米。

季度净收入再创新高 净服务收入大幅增长

2018年第二季度，京东集团的净收入再次刷新单季新高。值得注意的是，当期净服务收入达到了118亿元人民币，同比增长51.0%；来自于物流和其他服务收入上半年同比大幅增长151%。

2018年第二季度，京东集团继续保持着稳定的盈利态势，在非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东的持续经营业务净利润为4.781亿元人民币（约7230万美元），实现了连续9个季度的盈利。

作为京东集团核心业务的京东商城，得益于精细化运营和管理效率的提升，二季度经营利润率达到了1.1%，较去年同期的0.8%有显著提升。

在第二季度，得益于优质的产品和购物体验，京东集团获得了更多品质用户的青睐，截至2018年6月30日，京东过去12个月的活跃用户数为3.138亿，同比增长21.5%。

第二季度，京东继续提升在中国电商领域的物流网络优势。截至2018年6月30日，京东在全国运营521个大型仓库，总面积约1160万平方米。在第二季度，京东推出分钟级时效产品 “京瞬达”，用户下单后根据地址匹配情况，可享受数分钟到几十分钟不等的送货上门服务。

技术研发保持高投入 技术成果经受实战考验

2018财年二季度，京东集团用于技术研发上的投入增加到了27.81亿元人民币，较去年同期的15.46亿元人民币大幅增长79.8%，这也意味着，继2017年四季度和2018年一季度分别创下74.5%和87.2%的高增速之后，京东集团在技术研发上的投入呈现出持续高速增长的态势。

持续的技术研发投入，使得京东在人工智能、大数据等核心技术研发，以及智能物流、智能供应链、售后服务等应用领域的效率，得到了大幅的提升。

在人工智能领域，京东推出了开放人工智能平台NeuHub，提供包括自然语言处理、语音识别、计算机视觉和机器学习等一系列人工智能服务，这也标志着京东在人工智能领域的研发开始从应用型向核心技术研发和输出方面发力。基于NeuHub平台，京东自主研发的情感分析API，基于京东多年沉淀的丰富评论数据和NLP深度学习技术积累，京东智能AI客服能够自动对用户在和客服交谈过程中表达的生气、焦虑、高兴等多种情绪进行精准感知，并在回复表达中蕴含相应的情感，让互动更有温度，从而大大提升了用户满意度。

经过近一年的自主研发，源自京东技术的京东云完成了首款云计算一体机――JD System 360的攻坚，这款性能达到国内领先水平的云服务基础设施，将会搭载京东云自研的JD Stack专有云系列产品，更高效地响应用户上云的需求。

在智能物流的硬件设施上，京东X事业部自主研发的无人机、无人车、无人仓等构成了京东无人科技矩阵。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217190-1.html

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