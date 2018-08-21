科学家突破新技术 迅速降低大气层二氧化碳含量

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，科学家们已经找到了迅速生产菱镁矿（magnesite）的方法。菱镁矿可以将二氧化碳固定在体内从而减少大气中的二氧化碳含量。如果这种技术可以达到工业生产的规模，科学家将有望从大气层中过滤二氧化碳并加以固定，从而减少二氧化碳带来的温室效应。科学家们在波士顿举行的Goldschmidt会议上公开了这项发现。





科学家们早已发现了可以通过从大气层中提取二氧化碳来减缓二氧化碳带来的温室效应。但已有的解决方案都严重受限于实施难度，特别是经济困难。现在，研究者们有史以来第一次描述了在低温下合成菱镁矿的技术。他们同时阐述了一项可以大幅加快菱镁矿结晶过程的技术。一吨自然形成的菱镁矿可以固定将近半吨的二氧化碳，但这个固化过程非常缓慢。

该项目的带头人、加拿大安大略省特伦特大学的教授Ian Power解释道：“我们的研究成果主要有两个亮点。首先，我们详细描述了菱镁矿在自然状态下如何形成以及其形成速度。在地球表面，这个过程一般要耗费数十万年。第二点，我们发现了一种方法可以大幅加快菱镁矿的形成速度。“

研究者们发现，通过使用聚苯乙烯微球作为催化剂，菱镁矿可以72天内形成。聚苯乙烯微球本身在生产过程中没有变化，因此理想情况下它们可以重复使用。

教授说到：“使用聚苯乙烯微球意味着我们能够将菱镁矿的形成速度提高几个数量级。 该过程可以在室温下进行，这意味着菱镁矿的生产过程也非常节能。“

目前，我们认识到这还只是一个实验中的解决方案。在我们确定菱镁矿可以用于碳封存（从大气中吸收二氧化碳并将其永久存储为菱镁矿）之前，还需要验证该过程能否被放大到相当的规模。 这取决于几个因素，包括碳的价格和封存技术的改进，但我们现在至少知道是可能有可行性的“。

哥伦比亚大学拉蒙特多尔蒂（Lamont Doherty）地球观测站（纽约）的Peter Kelemen教授评论说：“这个小组已经研究出低温下天然菱镁矿结晶的机理，这是非常令人兴奋的。人们先前一直观察到超镁铁质岩石中风化形成菱镁矿，但直到现在才弄清楚具体的机理。加快这一过程的潜在技术也很重要，加速技术将有可能能提供良好且相对便宜的碳储存途径，最终允许我们直接从空气中去除二氧化碳。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217191-1.html

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