新iPhoneX等手机即将发布 可消费者却没那么兴奋

图：三星在Unpacked发布会上展示了Galaxy Note 9。该产品几乎进行了全方位的升级，但新的功能特性却屈指可数。

科技传媒网讯 网易科技新闻8月16日消息，据《华盛顿邮报》报道，又一个秋天即将到来，一大波新的智能手机也将随之而来。但人们似乎并不那么地期待，这么想的人可不在少数。

PCMag最近的一项调查询问了1500多人，问他们今年最期待哪款智能手机的推出。苹果新一代iPhone以42%的得票率位居第一。该公司可能会在秋季发布会上发布三款iPhone。三星上周发布的旗舰机Galaxy Note 9获得了24%的得票率。

对任何一款新手机的推出都不抱有期待的受访者比例排在第三位，之后是谷歌得票率为7%的Pixel手机。就谷歌的新款Pixel而言，这种反响颇为惨淡。该设备预计将于10月发布。

虽然智能手机过往每年都能带来很多令人兴奋的元素，但即便是具有新功能特性的机型，比如iPhone X近乎全面屏的设计或者先进的生物识别扫描功能，也未能重新激发起消费者们几年前的那种兴奋劲头。市场研究公司NPD Group 7月份的研究报告显示，如今美国人更换手机的平均周期可能达到32个月，明显高于去年同期的25个月。

NPD表示，换机周期超过3年的消费者的比例也呈现上升，从2016年底的18%攀升到2017年底的22%。

为了弥补销量下降带来的损失，智能手机制造商们正在提高每部手机的售价。这一策略对苹果来说很有效，但却导致三星手机业务上个季度的收入大幅下降。

对于智能手机的硬件未来将何去何从，人们有很多猜测，其中包括可折叠屏幕和新型摄像头。但这些功能特性不太可能会出现在将在今年接下来推出的智能手机当中。

那么，有什么能够促使消费者再次去商店购买智能手机呢？智能手机的下一个重大升级将会是引入对5G的支持。分析人士预计，5G技术将会出现在2019年2月的新机型上面。

然而，即便如此，5G网络在美国的覆盖范围也很有限。Verizon和AT&T等主流移动运营商今年仅计划在少数几个城市开通5G网络，更广泛的部署将于2020年进行。

据科技行业组织美国消费技术协会（CTA）称，新的网络连接标准预计将促使智能手机市场重回增长轨道。

虽然2018年美国的智能手机销量预计仅仅增长1%，但美国消费技术协会预计2019年的销量将开启一波新的增长，“2021年之前将会有三位数的增长”。（乐邦）

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