网络中使用真名有必要吗？这可能危及名誉和职业

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，据彭博社报道，在1981年的科幻小说《真名实姓》(True Names)中，弗诺・文奇(Vernor Vinge)描述了一种反乌托邦式的未来：黑客为了防止美国政府奴役或暗杀他们，竭尽全力地保护自己在真实世界中的身份。不过近40年后，面临风险的不是生命，而是名誉和职业。

近几个月来，我们看到很多媒体名人因为有争议的言论而丢掉了工作，就连特斯拉电动汽车公司首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)也深受影响。由于在Twitter上发布漫无目的的言论，马斯克正面临美国证券交易委员会(SEC)的质询。还有很多不那么知名的人因为这些言论而被解雇。

考虑到互联网能有效地放大每个不检点行为的特性，在我们的账户中使用实名身份显得有点儿鲁莽。谷歌前首席执行官埃里克・施密特（Eric Schmidt）曾哀叹道:“互联网在很久以前就犯了一个错误，那就是没有准确的、不可撤销的身份管理服务。”Google+最初曾打算提供这种服务。

除了增加广告追踪器的便利性外，在互联网平台上使用真实姓名也是有道理的：职业生涯失败的可能性可以很好地防止你的不良行为。这对用户来说也很方便：当我第一次注册Airbnb和Uber的时候，我把这些应用程序链接到我的Facebook账户上，以证明我是个实实在在的真人，拥有许多朋友。

陌生人利用我们的名誉支持或反对我们的这种能力仍然很新鲜。在人类历史的大部分时间里，身份认同都是地方性的、劳动密集型的。当我们把自己的名字写在外带咖啡杯上的时候，我们可以相对肯定的是，留下的信息是被与我们余生联系起来的工作所隔离的。一个特别可恶的人可能会被驱逐出社区，但理论上她可以在无人知晓的情况下在其他地方重新安家。

然后出现了互联网和无处不在的社交媒体，现在通过简单的谷歌搜索就可以揭示任何人的大部分生活。随着越来越多的活动与我们的真实身份联系在一起，风险似乎更高了。肯定有更好的办法。

在我们发明公司这个概念之前，企业所有者对企业遭受的任何损失承担个人责任。这意味着，如果你的公司出售劣质产品，你可能会被债权人起诉。在19世纪，我们创造了有限责任公司的概念，在法律上独立于创始人。通过将企业与其所有者分离，企业家可以从事新的商业风险投资，或多重风险投资，而不必承担一家公司影响另一家公司的责任。数字身份可以用同样的方式来处理：作为一个独立的实体，对我们生活的其他方面只产生有限的影响。

我们拥有解锁某些特权的凭证、带有评级和关系的配置文件，但不需要将数字身份与真实个人联系起来。Facebook创始人马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)是网络真实性的倡导者，他雇佣了一个团队的员工来维护自己的个人Facebook页面。鉴于Facebook的姓名政策要求人们使用真实姓名，扎克伯格的个人资料页面实际上应该以其员工的名字命名。

使用多个假名的能力并不意味着我们立即打开了机器人和网络巨魔的闸门，就像破产法允许所有债权人立即逃离所有债务一样。每个新的假名账户都必须从头开始。随着账户的存在时间延长和声誉的建立，它会产生可量化的抵押品，就像企业声誉一样。声誉是一笔宝贵的资产。账户市场上的交易员买卖已建立的社交媒体账户，老用户账户可以收取溢价。

真实姓名是时代的遗物。政府需要每个人都有个独特的标识符，以支持像投票和征税这样的公民功能。但是互联网不需要知道你的真实姓名。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217193-1.html

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