澳大利亚少年黑客入侵苹果，窃走90GB安全文件

（原标题：Melbourne teen hacked into Apple's secure computer network, court told）

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月17日消息，据澳大利亚时代报报道，澳大利亚一家少年法院证实，墨尔本私立学校的一名男孩曾多次闯入苹果公司的安全电脑系统，目前其正面临刑事指控。

这名少年黑客因法律原因无法透露姓名。他的代理律师表示，其当事人在过去一年多时间里多次从自己位于郊区的家中侵入苹果公司的主机，因为他是苹果的铁粉儿。

周四，少年法院审理称，这名少年下载了90GB的安全文件，并侵入了客户账户。从16岁开始，他就开始开发计算机隧道和在线绕过系统来隐藏自己的身份，直到一次对其住所进行突袭发现了大量的黑客文件和指令，这些文件和指令都保存在名为“hacky hack hack”的文件夹中。

这名少年的辩护律师说，他的当事人在国际黑客圈子里非常出名，甚至连详细提及此案都会让他面临暴露风险。皇家检察官还承认，苹果“对宣传非常敏感”。

法院在审理时表示，澳大利亚联邦警察去年对这名少年的住所进行了搜查。一名检察官表示:“两台苹果笔记本电脑被没收，它们的序列号与侵入苹果内部系统的设备序列号一致。一部手机和硬盘也被没收，IP地址与入侵苹果的地址相匹配。”

苹果与美国联邦调查局(FBI)取得联系后，引发了这场重大的国际调查。法新社发现，启动黑客攻击的软件已经安装在这名少年的笔记本电脑上。进一步分析发现，这名男生成功地获取了“授权密匙”，这是他犯罪行为的一部分。

授权密钥向用户授予登录权限，据说非常安全。然后他使用Whatsapp向其他人传达自己的攻击行为。持续访问一直持续到苹果最终发现他的存在，并将其屏蔽。

法院文件显示，到这名少年被抓住之前，其入侵通道“工作得完美无瑕”。他后来告诉警方，他“梦想”为苹果工作。本月，苹果成为全球首家市值达上万亿美元的上市公司。

由于案件的复杂性，法官承认了这名少年的认罪行为，并将案件推迟到下个月宣判。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-217194-1.html

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