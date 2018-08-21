京东高管解读财报：对中国有信心 二选一影响犹在

科技传媒网讯 网易科技新闻 8月16日消息，今日京东集团（纳斯达克股票代码：JD）发布了2018财年第二季度业绩。财报显示，2018财年第二季度，京东集团的净收入达到1223亿元人民币（约185亿美元），同比增长31.2%，创下单季净收入的新高；这其中，来自于服务业务的净收入达到了118亿元人民币（约18亿美元），同比增长了51.0%，继续保持高速增长的态势；二季度，用于技术研发上的投入为27.81亿元人民币，较去年同期大幅增长79.8%。

财报发布后，京东集团董事长兼CEO刘强东、CFO黄宣德、CSO廖建文和投资者关系总监李瑞玉出席了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下是分析师问答环节主要内容：

美银美林分析师Eddie Leung：管理层有提到市场环境可能会影响公司第三季度的增长，那么这个影响是出于宏观因素还是季节性因素？公司新项目的投资时间会对全年利润率有什么样的影响？

黄宣德：对于第三季度的营销预期，在今年7月下旬，也就是“618”全球购物狂欢节之后，我们的销售额有短暂放缓。但是实际上从8月开始营收额的增长水平已经回归正轨。我们对这个情况进行了分析后，发现收益的疲软主要是出于季节性的影响，而且今年比往年都要强。我们有很多商品品类都受到了市场动荡的影响。不过从8月目前走势来看，确实已经帮助我们对未来的营收重拾信心。从宏观的因素来看，我们也同样对中国的市场环境持有很乐观的态度，因为中国消费额占全国GDP的22%，并且还会继续增长，这个市场是很巨大的。

花旗银行分析师Alicia Yap：管理层可否透露下目前京东与谷歌的战略合作情况？如果谷歌想在中国拓展电商业务，京东愿意作为战略伙伴予以支持吗？出于这个项目的可能影响，京东商城全年净利润率预期是否还为1%-2%？

廖建文：京东和谷歌在很多方面上都存在互补，这样的战略合作可以带来双赢的结果。如果谷歌在中国推行Shopping Action项目，京东会积极给予帮助和密切的支持，当然我们也会利用这个平台来推行京东自己的产品。通过与谷歌建立的合作共赢，我相信京东会在未来有更多发展机会。

黄宣德：关于公司的营收展望，这个季度京东商城的利润率基本保持稳定，我们之前也提到，为了维持这种健康的增长，我们对一些新项目进行了投资。由于物流业务可能会对全年利润率带来负面的影响，因此我们加快了该业务的商业化进程。一旦这一计划成功实现，物流业务带来的负增长便可以削弱。不过目前我们还不确定是否可以在年底前完成商业变现，所以今年和明年的利润增长将会呈现一个非线性的走势。

摩根大通分析师Alex Yao:管理层可否详解介绍一下京东物流业务，比如公司的运营流程？目前该业务的商业化进程情况？长期的发展规划？这项业务是否会在下半年为公司带来更积极的财务贡献？刚才管理层提到今年和明年的非线性增长趋势，是否意味着公司下半年营收和利润率会更加动荡？

黄宣德：我之前已经提到过，在过去的几个季度中我们加大了对物流的投资，是因为通过与政府的密切合作以及积极的为当地创造工作机会，京东在土地和资源获取方面获得了特殊的地位。得益于这些，我们目前已经建成了总计超过250万平方米的物流仓储基地，并且我们还会在未来拓展更多的物流设施。之后我们会采取多种方式来实现京东物流的商业变现，一种途径是吸引投资者，目前在国内和国外已经有很多投资者对我们进行了投资，因为物流资产的升值十分稳定，因此十分具有投资吸引力。换句话说，投资会激发出这项业务的隐性价值，这目前还没有在财务报表上有所体现。

之后我们会成立一家独立运营的物流管理公司，以不断在全国范围内拓展物流网络并且加速实现京东物流的商业化进程。京东还可以从中获得管理收入。公司的筹备预计可以在6到12个月内完成，所以也会对下半年的收入表现造成一些影响，造成今年和明年的非线性增长趋势。京东物流预计在明年完成商业变现。

高盛集团分析师Ronald Keung：这个季度公司在服装品类上的最新情况？我们注意到京东商城对服装品类开展了许多营销活动，希望商家可以更多的向目标客户出售商品，那么二季度服装品类的是否迎来了增长？下半年京东对服装品类业务的战略规划？

黄宣德：去年8月份开始我们的竞争对手开始服装品类的“二选一“策略，这种不公平的市场竞争手段，让我们的业务还处在阴影中，因此二季度的服装品类表现很遗憾的来讲并没有什么实质性上的增长，我们整体业务的表现也受到了影响。当然，我们也在不断努力去提升其他品类的表现来满足消费者的需求，同时加强用户体验并完善平台服务体系。我们相信在未来的几个季度里我们的服装品类会迎来一个积极的增长。

瑞士联合银行分析师Jerry Liu：二季度公司的业务表现出现了一些里程碑，但是这些新业务的增加会使净利润的预测逐渐趋于复杂。那么管理层可否对京东商城下半年的利润率走势进行预测？较去年有什么不同？

黄宣德：第二季度，京东商城自营业务的增速超过50%。在广告营收上也同样迎来稳健的增长，这也是拉动京东商城利润率的主要原因之一。今年下半年，我们预计京东商城将会继续保持这个增长水平，或者迎来一个更积极的增长。

瑞信银行Thomas Chong：公司“To be”计划未来两年的展望？管理层可否给出一些业务衡量指标？7Fresh业务的最新情况？此前，公司对京东商城全年净利润率的预期为1%-2%，这个数字是否有所改变？

黄宣德：京东服务行业的营收确实有一大部分来源于“To be”计划，其中的主要贡献来自平台业务。一个例子是，在第三方物流和供应链上我们做了很多投资，公司在技术上的投资之后都会有所回报。

7Fresh目前已经开设了多家门店，从目前的结果来看，这些门店的业务表现可圈可点。总体来看，7Fresh的每平米营业额至少是传统线下商店的3到4倍。目前我们已经开始准备在未来几个月内再陆续新增20到30家门店。

麦格理分析师Wendy Huang：关于京东物流业务，管理层刚才提到物流资产的升值，能否透露更多数据和相关信息？

黄宣德：目前京东自己所有的物流资产超过250万平方米，全国范围内运营的仓库总面积则已经超过1200万平方米。在未来几年，这些物流设备将会实现数十亿人民币的升值，与此同时我们还在计划建设更大规模的物流基地。而且一旦我们之后成立了独立运营的物流公司，这项业务的变现潜力将是十分巨大的。

瑞穗证券分析师Jin K. Yoon：有关于广告业务，由于市场的季节性因素，比如之后的“双十一”购物节，是否会对公司下半年的广告营收带来比较积极的影响？管理层可否分享一下相关指标？比如广告商数量和广告数量等等。

黄宣德：在过去的几年里为了给我们的广告商带来立竿见影的广告投资回报，我们在用户技术和人工智能科技上进行了巨大的投资。并且到目前为止，我们的广告投入效果是很优异的，故而越来越多的广告商和我们进行合作，公司在广告上的营收也有了显著持续的增长。但是尽管如此，我们并没有增加广告库存，以此来实现商业化和用户体验的最佳平衡点。在之后我们还会继续在广告技术上进行研发投资，通过这种方法来带动广告收入的增长。

大和证券分析师分析师Winnie Wang：公司利润率走势？刚才管理层提到品牌广告收入对整体利润率有一个比较积极的带动，那么目前公司最常见的广告商来自什么品类？

黄宣德：二季度公司几乎在所有品类都看到了比较乐观的利润率增长，主要原因来源于公司的规模经济效益，除此之外，公司能够越来越为消费者提供具有吸引力的产品定价。对于广告业务，用户的需求主要在日常消费品和名牌产品。目前我们正在与很多品牌进行密切的广告合作，这位我们的广告营收带来比较积极的影响。

中金分析师Natalie Wu：目前有很多社交电子商务平台涌现出来，这是否会造成市场竞争格局的改变？比如说对消费者购买频率造成影响。

廖建文：是的，就像我刚才所提到的，市场竞争格局确实会发生些许改变。但是，京东是一个高质量的购物平台。随着大量社交电子商务平台的出现，在一定程度上为我们带来了更多机会，因为这些平台可以起到“训练”新用户的作用也同时可以升级我们的服务。现在较以前相比，用户的选择是从无到有的变化，而京东则是让用户的选择从有到优，是一种用户体验的升级。因此，这些平台的出现相反可以为京东带来更多的增长。

黄宣德：我们在微信入口也有团购平台，名为“拼购”。有意思的是，我们也看到了消费者对我们团购业务的巨大需求，在这里我分享一些数字：二季度京东商户参与比例为60%，较一季度的40%有了显著增长，说明这种高质量商品的团购业务也有强势的发展前景。

摩根斯坦利分析师Grace Chen:关于市场需求，刚才管理层提到之前受到市场因素的影响，营收所有下降，那么现阶段消费者对京东各个品类的需求情况，包括电子产品、通信、计算机、服装等？关于第三季度利润率展望，之前管理层提到京东商城的利润率将保持稳定的水平，管理层可否分享更多有关于未来京东商城利润率走势的预期？

黄宣德：由于消费市场需求的走低，7月的营收额确实受到了影响，这主要源于市场的季节性因素。但是从8月开始，公司的营业额已经逐渐回归正轨，并且增长也十分平稳。由于国民收入增长高于GDP增长，并且消费总额占GDP的比例还处于比较低的阶段，因此我们对未来的增长还持有比较乐观的态度。

之前我也提到过了，由于对冲策略的积极作用，京东商城的利润率将会在今年保持一个比较稳定的水平，主要驱动因素为京东自营业务以及广告营收。

天灏资本分析师Tian X.Hou:之前黄总分享的利润率数据同时包含了京东商城和物流业务，刚才也提到京东商城的利润率将维持稳定，那么对于物流业务，管理层可否透露一些预期的投资回报情况？该业务的利润贡献率是怎样？

黄宣德：对于物流业务利润率，我们很高兴看到二季度这项业务的损失率有所下降。但是实际上今年还处在京东物流的初期投资阶段，一些亏损的出现是比较正常的，当然我们也希望损失率可以逐渐降低。如果去除京东物流和服务业务来看，公司上半年的增长率为150%。

86 Research分析师Xiaoyan Wang：京东在第二季度发布了闪电送业务，管理层可否分享更多相关信息？比如说最主要关注的商品品类是什么？闪电送地域扩张计划？目前的成交额情况？

黄宣德：京东在物流领域一直在努力创新，因此我们发布了闪电送业务，可以在选定的城市为用户提供一小时送达服务。但是实际上目前我们在全国范围内已经有90%的自营业务是可以做到当日或者次日送达的。我们自己的仓库分发网络已经覆盖了全国2800个城市和乡镇，可以说99.9%的乡村地区我们都有所涵盖。我们之后会在不同规模的城市发布不同的产品，旨在为用户提供多样的服务。

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